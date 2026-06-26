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Эти популярные приложения быстро разряжают батарею смартфона: что нужно сделать

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 16:32
Приложения, которые быстро разряжают смартфон: список
Приложения на экране смартфона и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может быстро терять заряд не только из-за изношенного аккумулятора. Часто батарею активнее разряжают приложения, которые ежедневно работают в фоновом режиме, загружают данные и постоянно отправляют уведомления.

О том, какие приложения быстро разряжают смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Facebook и Instagram

Приложения Facebook и Instagram от Meta возглавляют антирейтинг программ, которые активно расходуют заряд смартфона. Они постоянно работают в фоновом режиме, обновляют ленту, кэшируют изображения, загружают видео и отправляют много уведомлений.

Чтобы снизить нагрузку на батарею, в настройках телефона можно запретить этим приложениям фоновую активность. В Instagram также стоит отключить автозапуск видео, а для Facebook можно рассмотреть переход на облегчённую версию Facebook Lite.

TikTok

TikTok называют одним из главных приложений, которые расходуют не только время, но и заряд смартфона. Бесконечная лента коротких видео заставляет процессор и графический чип работать на пределе возможностей, а экран — постоянно обновлять изображение в высоком качестве.

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Чтобы увеличить автономность гаджета, можно жестко ограничить фоновый трафик для TikTok и контролировать время использования экрана.

Google Карты

Навигация в режиме реального времени создает большую нагрузку на смартфон. Google Карты одновременно используют GPS-модуль, постоянно загружают карты из сети и держат экран включенным.

По окончании поездки приложение следует полностью закрывать и выгружать из оперативной памяти. Также можно отключить фоновое отслеживание геолокации, когда пользователь никуда не едет.

Snapchat

Snapchat из-за специфики работы задействует сразу несколько энергоемких функций. Приложение использует камеру устройства, фильтры дополненной реальности и GPS для карт.

Чтобы снизить расход заряда, в настройках конфиденциальности телефона можно отключить доступ к геолокации и не оставлять приложение открытым надолго.

YouTube

YouTube также может быстро разряжать смартфон, особенно при просмотре потокового видео в высоком разрешении. Full HD и 4K требуют значительных вычислительных ресурсов и высокой яркости экрана.

Если заряд батареи критически низкий, стоит снизить разрешение видео в настройках плеера до 720p или 480p. Для небольшого экрана этого часто достаточно, а нагрузка на чипсет уменьшается в несколько раз.

WhatsApp

WhatsApp постоянно поддерживает связь с серверами, чтобы пользователь мгновенно получал сообщения. Дополнительную нагрузку на батарею и память создает автоматическая загрузка тяжелых медиафайлов из чатов.

Чтобы продлить время автономной работы телефона, в настройках WhatsApp стоит отключить автоматическую загрузку медиафайлов. Также можно очистить список разрешенных уведомлений от второстепенных групп.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может выйти из строя не только из-за падений или царапин. Иногда наибольший вред ему наносят места, куда пользователи привычно кладут устройство каждый день, не задумываясь о перегреве, влаге или других рисках.

Также Новини.LIVE рассказывали, что раньше после покупки нового Android-смартфона приходилось сразу устанавливать целый набор "обязательных" программ. Теперь многие из них стали лишними, ведь система и встроенные приложения уже умеют выполнять те же задачи без дополнительного ПО.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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