Где нельзя оставлять смартфон, чтобы не испортить аккумулятор: 5 мест

Смартфон в руках и на столе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может выйти из строя не только из-за падения или царапин. Иногда наибольший вред ему наносят места, куда пользователи привычно кладут устройство каждый день.

О том, где нельзя оставлять смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Под прямыми солнечными лучами

Одно из самых опасных мест для смартфона — подоконник, столик на балконе или сиденье автомобиля под солнцем.

В таких условиях корпус телефона может нагреться до критических показателей всего за несколько минут. Перегрев негативно влияет на аккумулятор, процессор и дисплей.

В некоторых случаях смартфон начинает автоматически выключаться, чтобы защитить внутренние компоненты. Если это повторяется регулярно, батарея быстрее изнашивается, а риск дорогостоящего ремонта возрастает.

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В ванной комнате

Многие берут телефон с собой в ванную или душ, но опасность представляет не только вода. Основной риск — повышенная влажность и горячий пар.

Они могут постепенно проникать внутрь устройства через разъемы и микроскопические отверстия в корпусе. Со временем это может привести к окислению контактов и проблемам с электроникой.

Даже смартфоны с защитой от воды не рассчитаны на постоянное воздействие влажной среды.

Под подушкой или одеялом

Привычка оставлять телефон под подушкой или одеялом может быть опасной не только для самого устройства, но и для человека.

Во время зарядки смартфон выделяет тепло. Если вентиляции нет, температура внутри корпуса начинает повышаться.

Из-за этого аккумулятор быстрее изнашивается, а риск перегрева возрастает. Кроме того, специалисты советуют держать телефон на определенном расстоянии от места сна, чтобы уведомления не мешали отдыху.

В заднем кармане брюк

Задний карман — одно из самых распространенных мест для смартфона, но в то же время и одно из самых рискованных. Когда человек садится на стул, диван или в автомобиль, на корпус телефона оказывается сильное давление.

Из-за этого на экране могут появиться микротрещины, повреждения внутренних деталей или деформация корпуса. Особенно уязвимы современные смартфоны с большими дисплеями и тонкими рамками.

Рядом с источниками тепла

Не стоит оставлять телефон возле батарей отопления, обогревателей, кухонных плит или мощных настольных ламп.

Постоянное воздействие высокой температуры наносит вред аккумулятору и электронным компонентам. В результате аккумулятор быстрее теряет емкость, а смартфон может работать медленнее или неожиданно выключаться.

Особенно опасно класть телефон рядом с источниками тепла во время зарядки, когда нагрузка на аккумулятор и так повышена.

Где лучше хранить смартфон

Самые безопасные места для телефона — сухие помещения с комнатной температурой и нормальной вентиляцией. Оптимально оставлять смартфон на столе, тумбочке или полке, где нет прямых солнечных лучей.

Также не стоит класть телефон в места с резкими перепадами температуры, ведь это может способствовать образованию конденсата внутри корпуса.

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