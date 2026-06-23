Де не можна залишати смартфон, щоб не зіпсувати батарею: 5 місць

Смартфон в руках та на столі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може зіпсуватися не лише через падіння чи подряпини. Іноді найбільшу шкоду йому завдають місця, куди користувачі звично кладуть пристрій щодня.

Про те, де не можна залишати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Під прямим сонячним промінням

Одне з найнебезпечніших місць для смартфона — підвіконня, столик на балконі або сидіння автомобіля під сонцем.

У таких умовах корпус телефона може нагрітися до критичних показників лише за кілька хвилин. Перегрівання погано впливає на акумулятор, процесор і дисплей.

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У деяких випадках смартфон починає автоматично вимикатися, щоб захистити внутрішні компоненти. Якщо це повторюється регулярно, батарея швидше зношується, а ризик дорогого ремонту зростає.

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У ванній кімнаті

Багато хто бере телефон із собою у ванну або душ, але небезпеку становить не лише вода. Основний ризик — підвищена вологість і гаряча пара.

Вони можуть поступово проникати всередину пристрою через роз'єми та мікроскопічні отвори в корпусі. З часом це здатне викликати окислення контактів і проблеми з електронікою.

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Навіть смартфони із захистом від води не розраховані на постійний вплив вологого середовища.

Під подушкою або ковдрою

Звичка залишати телефон під подушкою чи ковдрою може бути небезпечною не лише для самого пристрою, а й для людини.

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Під час заряджання смартфон виділяє тепло. Якщо вентиляції немає, температура всередині корпусу починає підвищуватися.

Через це акумулятор швидше зношується, а ризик перегрівання стає більшим. Крім того, фахівці радять тримати телефон на певній відстані від місця сну, щоб сповіщення не заважали відпочинку.

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У задній кишені штанів

Задня кишеня — одне з найпоширеніших місць для смартфона, але водночас і одне з найризикованіших. Коли людина сідає на стілець, диван або в автомобіль, на корпус телефона створюється сильний тиск.

Через це можуть з'явитися мікротріщини на екрані, пошкодження внутрішніх деталей або деформація корпусу. Особливо вразливі сучасні смартфони з великими дисплеями та тонкими рамками.

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Біля джерел тепла

Не варто залишати телефон біля батарей опалення, обігрівачів, кухонних плит або потужних настільних ламп.

Постійний вплив високої температури шкодить акумулятору та електронним компонентам. У результаті батарея швидше втрачає місткість, а смартфон може працювати повільніше або несподівано вимикатися.

Особливо небезпечно класти телефон біля джерел тепла під час заряджання, коли навантаження на акумулятор і так підвищене.

Де краще зберігати смартфон

Найбезпечніші місця для телефона — сухі приміщення з кімнатною температурою та нормальною вентиляцією. Оптимально залишати смартфон на столі, тумбочці або полиці, де немає прямих сонячних променів.

Також не варто класти телефон у місцях із різкими перепадами температури, адже це може сприяти утворенню конденсату всередині корпусу.

Раніше Новини.LIVE писали, що коли телефон повідомляє про заповнену пам'ять, перша думка — видаляти фото, відео або програми. Однак часто місце займають не важливі файли, а тимчасові дані, які можна прибрати без втрати потрібної інформації.

Також Новини.LIVE розповідали, що на екрані смартфона іноді з'являється маленька кольорова крапка, яку легко не помітити або проігнорувати. Насправді саме вона може підказати, що певний застосунок отримав доступ до камери, мікрофона чи іншого чутливого сенсора.