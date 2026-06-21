Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам'ять без втрат

Меню внутрішнього сховища смартфона та телефон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Коли телефон повідомляє про заповнену пам'ять, перша думка — видаляти фото, відео або програми. Але часто місце займають не важливі файли, а тимчасові дані, які можна прибрати без втрат.

Про те, як очистити пам'ять без видалення важливих даних, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Origo.

Чому пам'ять забивається навіть без великої кількості фото

Переповнене сховище впливає не лише на зручність користування. Через нестачу вільного місця смартфон може працювати повільніше, застосунки відкриватимуться довше, а встановлення нових програм або оновлень стане складнішим.

Часто проблема не у фото чи відео, а в цифровому смітті, яке накопичується під час щоденного використання телефона. Насамперед йдеться про тимчасові дані застосунків.

Що можна видалити без втрат

Один із найпростіших способів швидко повернути вільне місце — очистити кеш застосунків. Програми зберігають тимчасові файли, зображення, відео та інші дані, які не є критично важливими для роботи.

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З часом таких файлів стає дедалі більше, і вони можуть займати значну частину сховища.

Особливо багато пам'яті можуть займати месенджери. Наприклад, Telegram при активному використанні здатен накопичити на смартфоні 10-20 ГБ даних. Щоб очистити кеш у Telegram, потрібно зайти в налаштування застосунку, відкрити розділ "Дані та пам'ять", перейти у "Використання пам'яті" й натиснути "Очистити кеш".

Ще один спосіб швидко очистити пам'ять — перевірити, чи збережені фото та відео у хмарних сервісах, наприклад Google Фото або iCloud. Якщо файли вже синхронізовані, локальні копії можна прибрати зі смартфона. Доступ до них при цьому збережеться.

Такий підхід допомагає швидко звільнити кілька гігабайтів, особливо якщо на телефоні багато медіафайлів.

Окрему частину сховища можуть займати дублікати фото та відео. Користувачі часто не помічають, як у пам'яті накопичуються однакові або майже однакові файли.

У таких випадках можуть допомогти спеціальні застосунки. Вони знаходять повтори й дозволяють видалити зайве без ручного перегляду кожної папки.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфоні видалені файли не завжди зникають одразу й можуть ще тижнями займати місце в пам'яті. Якщо очистити кошик у файловому менеджері, Google Фото або галереї, можна швидко звільнити кілька гігабайтів без видалення потрібних даних.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфон з часом може почати працювати повільніше через накопичений кеш застосунків і браузера. Його очищення допомагає звільнити пам'ять, прибрати дрібні збої та покращити стабільність роботи без скидання пристрою до заводських налаштувань.