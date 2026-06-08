Як очистити прихований кошик на Android і звільнити пам'ять

Android-смартфони в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

На Android-смартфоні видалені файли не завжди зникають одразу й можуть ще тижнями займати місце в пам'яті. Якщо очистити кошик у файловому менеджері, Google Фото або галереї, можна швидко звільнити кілька гігабайтів без видалення потрібних даних.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NLC.

Чому пам'ять Android заповнюється навіть після видалення файлів

Користувачі часто видаляють фото, відео, документи або завантажені файли, але не завжди отримують очікуване звільнення пам'яті. Причина в тому, що Android не має одного центрального кошика, як Windows або macOS.

Замість цього різні застосунки можуть мати власні папки з нещодавно видаленими файлами. Це корисно, якщо потрібно випадково відновити фото чи документ, але водночас такі файли продовжують займати місце.

Через це в пам'яті смартфона можуть залишатися старі відео, завантажені серіали, аудіофайли, фото та інші дані, які користувач вважав уже видаленими.

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Де шукати кошик на Android

Найпростіше почати з файлового менеджера. На різних смартфонах він може називатися "Файли", "Файловий менеджер", "Мої файли" або схожим чином.

У застосунку потрібно відкрити меню, яке зазвичай позначене трьома крапками або трьома лініями. Далі слід знайти розділ "Кошик", "Нещодавно видалені" або подібну папку.

Перед остаточним очищенням варто переглянути вміст цієї папки. Якщо там немає важливих файлів, їх можна видалити назавжди й одразу звільнити місце.

Де знайти кошик на смартфонах Samsung

На смартфонах Samsung знайти зайві файли може бути простіше через застосунок "Мої файли". Він показує не лише кошик, а й загальне використання сховища.

У цьому розділі можна побачити великі файли, дублікати, рідко використовувані застосунки та інші елементи, які займають багато пам'яті.

Чому варто перевірити Google Фото і галерею

Окремий кошик є і в Google Фото. Коли користувач видаляє зображення або відео, вони зазвичай ще певний час залишаються в папці "Кошик".

Щоб очистити її вручну, потрібно відкрити Google Фото, перейти до розділу "Бібліотека" та вибрати "Кошик". Після цього можна переглянути видалені файли й остаточно прибрати ті, які вже не потрібні.

Це особливо важливо, якщо на телефоні багато відео. Саме вони часто займають найбільше місця в пам'яті.

На багатьох Android-смартфонах стандартна галерея також має власний кошик. Наприклад, у Samsung Gallery видалені фото та відео певний час залишаються в окремому розділі.

Щоб очистити його, потрібно відкрити "Галерею", перейти в меню та вибрати "Кошик". Далі можна позначити непотрібні файли й видалити їх остаточно.

Якщо користувач чистить лише основну галерею, але не відкриває кошик, пам'ять може залишатися зайнятою.

Обсяг звільненої пам'яті залежить від того, скільки файлів накопичилося в кошиках різних застосунків. Іноді це кілька сотень мегабайт, а іноді — кілька або навіть понад 10 ГБ.

Раніше Новини.LIVE писали, що пам'ять смартфона швидко заповнюється не лише через фото й відео, а й через кеш застосунків, старі листи та непотрібні чати. Регулярне цифрове прибирання допомагає звільнити місце, зменшити хаос у телефоні та зробити щоденне користування пристроєм зручнішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасні смартфони вже можуть мати сотні гігабайтів і навіть терабайти пам'яті, однак для багатьох користувачів вибір досі найчастіше зводиться до 128 ГБ або 256 ГБ. Оптимальний обсяг залежить від того, скільки фото, відео, застосунків, ігор та локальних файлів людина зберігає безпосередньо на пристрої.