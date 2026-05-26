128 ГБ чи 256 ГБ: скільки пам'яті потрібно смартфону у 2026 році

Смартфони вже можуть мати сотні гігабайтів і навіть терабайти пам'яті, але для багатьох користувачів вибір досі зводиться до 128 ГБ або 256 ГБ. Оптимальний варіант залежить від того, скільки фото, відео, застосунків, ігор та локальних файлів зберігається на пристрої.

Як зрозуміти, скільки пам'яті потрібно саме вам

Сучасні телефони мають значно більше пам'яті, ніж перші смартфони, які часто пропонували лише 4 ГБ або 8 ГБ сховища. Android-виробники довго робили ставку на карти microSD, а Apple традиційно пропонувала кілька фіксованих конфігурацій.

Зараз iPhone стартує щонайменше з 256 ГБ пам'яті, а максимальні версії можуть мати до 2 ТБ. На ринку Android досі можна знайти моделі зі 128 ГБ, тому питання вибору між 128 ГБ і 256 ГБ залишається актуальним.

Кому вистачить 128 ГБ пам'яті

128 ГБ можуть бути достатніми для користувачів, які не зберігають багато файлів локально. Такий обсяг підійде, якщо смартфон використовується переважно для месенджерів, браузера, соцмереж, кількох застосунків, стримінгу музики та відео без масового завантаження контенту.

Samsung оцінює, що смартфон зі 128 ГБ пам'яті може вмістити приблизно 900 фото, 60 хвилин UHD-відео, 1000 пісень, понад 100 застосунків та ігор і 20 фільмів. Такі орієнтири допомагають зрозуміти, чи вистачить базового сховища для звичного сценарію використання.

Однак 128 ГБ швидко стають обмеженням, якщо користувач часто знімає відео, завантажує серіали для перегляду в дорозі, зберігає багато музики або встановлює важкі ігри.

Кому вистачить 256 ГБ пам'яті

256 ГБ — безпечніший варіант для тих, хто активно користується камерою, зберігає багато фото й відео, слухає музику офлайн або встановлює багато застосунків. Такий обсяг дає більше запасу й зменшує потребу постійно чистити пам'ять.

Особливо це актуально для користувачів, які не хочуть повністю залежати від хмарних сервісів. Якщо фото, відео, музика або документи мають бути доступні без інтернету, 256 ГБ буде комфортнішим вибором.

Як перевірити, скільки пам'яті вже використовується

Перед покупкою нового смартфона варто подивитися, скільки пам'яті займають файли на поточному пристрої. На iPhone це можна зробити в налаштуваннях у розділі "Основні" — "Сховище iPhone".

Там видно загальний обсяг зайнятого місця та застосунки, які споживають найбільше пам'яті. Якщо поточний смартфон уже наближається до межі 128 ГБ, нову модель краще брати з більшим сховищем.

Такий підхід точніший, ніж вибір лише за ціною. Реальні дані про використання пам'яті покажуть, чи вистачить базової моделі, чи краще одразу перейти на 256 ГБ.

