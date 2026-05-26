128 ГБ или 256 ГБ: сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Меню внутреннего хранилища смартфона.

Смартфоны уже могут иметь сотни гигабайтов и даже терабайты памяти, но для многих пользователей выбор до сих пор сводится к 128 ГБ или 256 ГБ. Оптимальный вариант зависит от того, сколько фото, видео, приложений, игр и локальных файлов хранится на устройстве.

Как понять, сколько памяти нужно именно вам

Современные телефоны имеют значительно больше памяти, чем первые смартфоны, которые часто предлагали только 4 ГБ или 8 ГБ хранилища. Android-производители долго делали ставку на карты microSD, а Apple традиционно предлагала несколько фиксированных конфигураций.

Сейчас iPhone стартует минимум с 256 ГБ памяти, а максимальные версии могут иметь до 2 ТБ. На рынке Android до сих пор можно найти модели со 128 ГБ, поэтому вопрос выбора между 128 ГБ и 256 ГБ остается актуальным.

Кому хватит 128 ГБ памяти

128 ГБ могут быть достаточными для пользователей, которые не хранят много файлов локально. Такой объем подойдет, если смартфон используется преимущественно для мессенджеров, браузера, соцсетей, нескольких приложений, стриминга музыки и видео без массовой загрузки контента.

Samsung оценивает, что смартфон со 128 ГБ памяти может вместить примерно 900 фото, 60 минут UHD-видео, 1000 песен, более 100 приложений и игр и 20 фильмов. Такие ориентиры помогают понять, хватит ли базового хранилища для привычного сценария использования.

Однако 128 ГБ быстро становятся ограничением, если пользователь часто снимает видео, загружает сериалы для просмотра в дороге, хранит много музыки или устанавливает тяжелые игры.

Кому хватит 256 ГБ памяти

256 ГБ — более безопасный вариант для тех, кто активно пользуется камерой, хранит много фото и видео, слушает музыку офлайн или устанавливает много приложений. Такой объем дает больше запаса и уменьшает потребность постоянно чистить память.

Особенно это актуально для пользователей, которые не хотят полностью зависеть от облачных сервисов. Если фото, видео, музыка или документы должны быть доступны без интернета, 256 ГБ будет более комфортным выбором.

Как проверить, сколько памяти уже используется

Перед покупкой нового смартфона стоит посмотреть, сколько памяти занимают файлы на текущем устройстве. На iPhone это можно сделать в настройках в разделе "Основные" — "Хранилище iPhone".

Там видно общий объем занятого места и приложения, которые потребляют больше всего памяти. Если текущий смартфон уже приближается к пределу 128 ГБ, новую модель лучше брать с большим хранилищем.

Такой подход более точный, чем выбор только по цене. Реальные данные об использовании памяти покажут, хватит ли базовой модели, или лучше сразу перейти на 256 ГБ.

