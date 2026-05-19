Нет памяти на телефоне: простые способы, которые освободят гигабайты

Когда на смартфоне заканчивается место, большинство пользователей сразу думает об удалении фото и видео. Но часто главные "пожиратели" памяти — это кэш приложений, мессенджеры, загрузки, дубликаты файлов и старый офлайн-контент.

О том, как освободить память на смартфоне, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на molbuk.ua.

Очистите кэш приложений

Начать стоит с кэша. Instagram, TikTok, браузеры, маркетплейсы и другие приложения постепенно накапливают временные файлы: изображения, видео, страницы, превью и другие данные, которые когда-то ускоряли работу, но со временем просто занимают место.

На Android кэш можно очистить через "Настройки" — "Приложения" — нужное приложение — "Хранилище" — "Очистить кэш".

На iPhone полностью очистить кэш отдельной кнопкой можно не для всех приложений. Чаще всего помогает удалить или "устранить" тяжелое приложение в разделе "Параметры" — "Общие" — "Хранилище iPhone", а затем установить его снова. После этого приложение загрузится без старых временных файлов.

Проверьте папку "Загрузки"

Папка с загрузками часто незаметно превращается в склад PDF-файлов, архивов, документов, инсталляторов, мемов и дубликатов фото. Часть из них уже давно не нужна, но продолжает занимать память.

На Android удобно воспользоваться Files by Google или стандартным файловым менеджером. На iPhone стоит проверить приложение "Файлы" и папки, где хранятся загрузки из браузера или мессенджеров.

Удалите дубликаты

Одинаковые фото, повторно загруженные документы, несколько копий одного видео или сохраненные файлы из мессенджеров могут занимать несколько гигабайт.

Такие файлы можно искать вручную или через специальные инструменты. На Android для этого подойдет Files by Google, а на iPhone можно проверить раздел с дубликатами в "Фото", если такая функция доступна в вашей версии iOS.

Почистите мессенджеры

Telegram, WhatsApp и Viber могут накапливать огромные объемы кэша. Фото, видео, голосовые сообщения, стикеры и файлы из чатов часто остаются в памяти даже тогда, когда вы уже давно их просмотрели.

В Telegram нужно открыть "Настройки" — "Данные и память" — "Использование памяти" — "Очистить кэш". Там же можно настроить, сколько времени медиа будут храниться на устройстве.

В WhatsApp стоит перейти в "Настройки" — "Хранилище и данные" — "Управление хранилищем".

В Viber — в раздел "Еще" — "Настройки" — "Память" или "Использование памяти", в зависимости от версии приложения.

Уберите старый офлайн-контент

Музыка, фильмы, сериалы, подкасты и видео, загруженные для просмотра без интернета, тоже могут занимать много места. Особенно это касается YouTube, Netflix, Spotify, Apple Music, TikTok и других сервисов.

Если вы давно не слушали плейлист или не смотрели загруженный ролик, лучше удалить его с устройства. В большинстве сервисов контент можно будет загрузить повторно, если он снова понадобится.

Удалите приложения, которыми не пользуетесь

Старые игры, редакторы, приложения для разового задания, магазины или сервисы, которые вы открывали несколько месяцев назад, могут занимать много памяти. Часть из них еще и работает в фоне.

Проверьте список программ и удалите всё, что не использовали давно. На iPhone можно включить функцию автоматического устранения неиспользуемых приложений — данные сохранятся, но сама программа освободит место.

