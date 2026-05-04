Как очистить кэш Google Chrome и значительно ускорить работу браузера

Дата публикации 4 мая 2026 11:41
Как очистить кэш в браузере Google Chrome: инструкция для ПК, Android и iPhone
Браузер Google Chrome и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google Chrome сохраняет часть данных с сайтов, чтобы страницы открывались быстрее при повторном посещении. Но со временем кэш может накапливаться, устаревать или вызывать сбои, из-за чего браузер начинает работать медленнее.

О том, как очистить кэш в Google Chrome и ускорить браузер, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что такое кэш в Chrome

Когда пользователь впервые открывает сайт, браузер загружает изображения, скрипты и другие элементы страницы. Если сайт тяжелый или интернет работает нестабильно, это может занимать больше времени.

Чтобы не загружать все данные повторно, Chrome сохраняет часть файлов в кэше. Благодаря этому страницы могут открываться быстрее. Но если таких временных файлов становится слишком много или они устаревают, браузер может начать работать некорректно.

Постоянно удалять кэш не нужно. Это стоит делать тогда, когда Chrome начинает заметно тормозить, сайты открываются неправильно, не обновляется содержимое страниц или появляются странные ошибки при загрузке.

Читайте также:

Также периодическая очистка раз в месяц может помочь избежать накопления лишних данных и поддерживать стабильную работу браузера.

Как очистить кэш Chrome на компьютере

На компьютере нужно открыть Chrome, нажать на три точки в правом верхнем углу и перейти в "Настройки". Далее следует открыть раздел "Конфиденциальность и безопасность", найти пункт с данными о работе в браузере и выбрать удаление данных с устройства.

В окне можно указать, что именно нужно очистить: кэшированные изображения и файлы, cookies или историю браузера. Также доступен выбор периода — от последнего часа до полной очистки за все время.

Как очистить кэш Chrome на Android

На Android процесс почти такой же. Нужно открыть Chrome, перейти в меню, зайти в настройки, затем в "Конфиденциальность и безопасность" и выбрать очистку данных браузера.

Отдельно кэш можно очистить и через системные настройки смартфона. Для этого нужно открыть список приложений, выбрать Chrome, перейти в раздел памяти и нажать "Очистить кэш". Такой способ позволяет убрать временные файлы без удаления других данных.

Как очистить кэш Chrome на iPhone

На iOS действия похожи, но меню Chrome расположено в нижней части экрана. Нужно открыть настройки браузера, перейти в раздел конфиденциальности и выбрать очистку данных просмотра.

Там также можно выбрать типы данных и временной диапазон, чтобы не удалять лишнее.

После очистки кэша некоторые сайты могут открываться немного медленнее при первом запуске, потому что браузеру придется заново загрузить их элементы. Но взамен это может убрать ошибки, обновить устаревшие файлы и сделать работу Chrome более стабильной.

Ранее Новини.LIVE писали, что сообщение о заполненной памяти на смартфоне не всегда означает, что нужно сразу удалять фото, видео или приложения. На практике значительную часть хранилища могут занимать временные файлы, которые можно убрать без потери личных данных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная работа Android-смартфона не обязательно свидетельствует о том, что устройство окончательно устарело и требует замены. Часто причина кроется не в самом "железе", а в накопленном цифровом мусоре, который постепенно перегружает память, систему и фоновые процессы.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
