Расширение Cat Gatekeeper для Chrome ограничивает время в соцсетях с помощью кота

Кот из расширения для браузера Cat Gatekeeper. Фото: X

Для браузера Google Chrome появилось необычное расширение Cat Gatekeeper, которое помогает контролировать время в соцсетях с помощью большого сонного кота. Если пользователь задерживается на сайте слишком долго, животное буквально ложится посреди экрана и начинает мешать просмотру.

Как работает расширение Cat Gatekeeper

Разработчик под ником @konekone2026 показал в сети новое расширение для Chrome, которое следит за тем, сколько времени пользователь проводит в социальных сетях. После завершения установленного таймера в центр страницы выходит толстый сонливый кот, который перекрывает содержимое и мешает дальше пользоваться сайтом.

Время, после которого кот появится на экране, пользователь задает самостоятельно. При необходимости его можно убрать, но работает это ограничение только на конкретной странице — на других открытых вкладках кот не появляется.

Сейчас Cat Gatekeeper работает только с несколькими популярными платформами. Среди них — YouTube, X, Reddit, Facebook, Threads и Bluesky.

Пока что расширение доступно только для Google Chrome. В то же время автор уже отметил, что может со временем задуматься и над версией для Mozilla Firefox.

