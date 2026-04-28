Расширение Cat Gatekeeper для Chrome ограничивает время в соцсетях с помощью кота

В Google Chrome появился кот, который мешает сидеть в соцсетях
Для браузера Google Chrome появилось необычное расширение Cat Gatekeeper, которое помогает контролировать время в соцсетях с помощью большого сонного кота. Если пользователь задерживается на сайте слишком долго, животное буквально ложится посреди экрана и начинает мешать просмотру.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на X.
Как работает расширение Cat Gatekeeper
Разработчик под ником @konekone2026 показал в сети новое расширение для Chrome, которое следит за тем, сколько времени пользователь проводит в социальных сетях. После завершения установленного таймера в центр страницы выходит толстый сонливый кот, который перекрывает содержимое и мешает дальше пользоваться сайтом.
猫ちゃんの強制休憩アプリを作りました！- ぞくぞく@個人開発 (@konekone2026) 26 апреля 2026 года
SNSをやりすぎると猫ちゃんがあらわれて画面を占領します🐈 pic.twitter.com/Jt56HVF1OT
Время, после которого кот появится на экране, пользователь задает самостоятельно. При необходимости его можно убрать, но работает это ограничение только на конкретной странице — на других открытых вкладках кот не появляется.
Сейчас Cat Gatekeeper работает только с несколькими популярными платформами. Среди них — YouTube, X, Reddit, Facebook, Threads и Bluesky.
Пока что расширение доступно только для Google Chrome. В то же время автор уже отметил, что может со временем задуматься и над версией для Mozilla Firefox.
