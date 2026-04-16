Google запускает Skills в Chrome: какие возможности дает новая функция

Браузер Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google запускает в Chrome новую функцию, которая позволяет сохранять любимые команды для Gemini и повторно использовать их на разных страницах. Теперь ИИ-запросы можно превращать в "Skills", чтобы запускать их в один клик без постоянного ручного ввода.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Verge.

Для чего нужна функция повторения ИИ-запросов

Google начала разворачивать в браузере Chrome для ПК новую функцию workflow-типа, которая позволяет сохранять полезные ИИ-запросы для Gemini и применять их снова на разных вкладках. Компания называет такие сохраненные команды "Skills".

Как объясняет менеджер продукта Chrome Хафса Исмаил, раньше для повторения одного и того же ИИ-действия пользователям приходилось каждый раз повторно вводить запрос. Например, если человек хотел попросить Gemini адаптировать рецепт под веганское меню, тот же промпт нужно было копировать или печатать вручную на каждой новой странице.

Новая функция должна упростить именно такие сценарии. Теперь пользователь может сохранить полезный промпт как Skill, а затем запускать его повторно одним нажатием на любых нужных вкладках.

Читайте также:

Функция начала появляться для пользователей Chrome, у которых язык браузера установлен американский английский. После появления доступа управлять Skills можно через Gemini: для этого нужно ввести косую черту / и нажать на иконку компаса.

Google также позволяет сохранять Skills непосредственно из истории чатов Gemini на компьютере. После этого такие команды становятся доступными и на других десктопных устройствах, если пользователь вошел в тот же Google-аккаунт в Chrome.

Фактически это означает, что больше не нужно держать отдельный список часто используемых промптов или каждый раз копировать их из заметок.

Как использовать ИИ-запросы

По данным Google, ранние тестировщики использовали новую функцию для различных бытовых и практических задач. Среди примеров — команды для подсчета пищевой ценности рецептов, найденных онлайн, а также запросы для сравнения характеристик товаров во время шопинга в нескольких вкладках одновременно.

Кроме собственных команд, пользователи смогут сохранять и готовые Skills из предварительно подготовленной библиотеки. Такие варианты можно использовать как есть или менять под свои потребности.

