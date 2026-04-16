Google запускає Skills у Chrome: які можливості дає нова функція

Google запускає в Chrome нову функцію, яка дозволяє зберігати улюблені команди для Gemini і повторно використовувати їх на різних сторінках. Тепер ШІ-запити можна перетворювати на "Skills", щоб запускати їх в один клік без постійного ручного введення.

Для чого потрібна функція повторення ШІ-запитів

Google почала розгортати в браузері Chrome для ПК нову функцію workflow-типу, яка дає змогу зберігати корисні ШІ-запити для Gemini і застосовувати їх знову на різних вкладках. Компанія називає такі збережені команди "Skills".

Як пояснює менеджерка продукту Chrome Хафса Ісмаїл, раніше для повторення однієї й тієї самої ШІ-дії користувачам доводилося щоразу повторно вводити запит. Наприклад, якщо людина хотіла попросити Gemini адаптувати рецепт під веганське меню, той самий промпт потрібно було копіювати або друкувати вручну на кожній новій сторінці.

Нова функція має спростити саме такі сценарії. Тепер користувач може зберегти корисний промпт як Skill, а потім запускати його повторно одним натисканням на будь-яких потрібних вкладках.

Функція почала з'являтися для користувачів Chrome, у яких мовою браузера встановлено американську англійську. Після появи доступу керувати Skills можна через Gemini: для цього потрібно ввести косу риску / і натиснути на іконку компаса.

Google також дозволяє зберігати Skills безпосередньо з історії чатів Gemini на комп'ютері. Після цього такі команди стають доступними й на інших десктопних пристроях, якщо користувач увійшов у той самий Google-акаунт у Chrome.

Фактично це означає, що більше не потрібно тримати окремий список часто вживаних промптів або щоразу копіювати їх із нотаток.

Як використовувати ШІ-запити

За даними Google, ранні тестувальники використовували нову функцію для різних побутових і практичних завдань. Серед прикладів — команди для підрахунку харчової цінності рецептів, знайдених онлайн, а також запити для порівняння характеристик товарів під час шопінгу в кількох вкладках одночасно.

Окрім власних команд, користувачі зможуть зберігати й готові Skills із попередньо підготовленої бібліотеки. Такі варіанти можна використовувати як є або змінювати під свої потреби.

