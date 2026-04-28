Технології У Google Chrome з'явився кіт, який заважає сидіти в соцмережах

Дата публікації: 28 квітня 2026 14:24
Розширення Cat Gatekeeper для Chrome обмежує час у соцмережах за допомогою кота
Кіт із розширення для браузера Cat Gatekeeper. Фото: X

Для браузера Google Chrome з'явилося незвичне розширення Cat Gatekeeper, яке допомагає контролювати час у соцмережах за допомогою великого сонного кота. Якщо користувач затримується на сайті надто довго, тварина буквально лягає посеред екрана і починає заважати перегляду.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на X.

Як працює розширення Cat Gatekeeper

Розробник під ніком @konekone2026 показав у мережі нове розширення для Chrome, яке стежить за тим, скільки часу користувач проводить у соціальних мережах. Після завершення встановленого таймера в центр сторінки виходить товстий сонливий кіт, який перекриває вміст і заважає далі користуватися сайтом.

Час, після якого кіт з'явиться на екрані, користувач задає самостійно. За потреби його можна прибрати, але працює це обмеження тільки на конкретній сторінці — на інших відкритих вкладках кіт не з'являється.

Наразі Cat Gatekeeper працює лише з кількома популярними платформами. Серед них — YouTube, X, Reddit, Facebook, Threads і Bluesky.

Поки що розширення доступне тільки для Google Chrome. Водночас автор уже зазначив, що може згодом замислитися і над версією для Mozilla Firefox.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час відвідування сайтів користувачі дедалі частіше бачать вікно з пропозицією прийняти або відхилити cookies. У більшості випадків безпечнішим варіантом вважається відмова від необов'язкових файлів cookie, хоча без частини з них сайт може працювати не зовсім так, як очікує користувач.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google запускає в Chrome нову функцію, яка дає змогу зберігати улюблені команди для Gemini і повторно використовувати їх на різних сторінках. Завдяки цьому ШІ-запити можна перетворювати на своєрідні "Skills", щоб запускати їх в один клік без постійного ручного введення.

браузер Google Chrome розширення для браузера думскролінг
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
