Головна Технології В Україні з'явився ШІ-сервіс для пошуку тварин: як він працює

Дата публікації: 28 квітня 2026 10:34
В Україні запустили PetRadar: ШІ-сервіс для пошуку загублених тварин
Собака та карта з застосунку PetRadar. Фото: Unsplash, Threads. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запустили безплатний онлайн-сервіс PetRadar, який допомагає шукати загублених домашніх тварин за допомогою штучного інтелекту. Платформа аналізує фото, знаходить візуальні збіги серед оголошень і спрощує пошук для власників, яким більше не потрібно вручну переглядати десятки дописів у соцмережах.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Threads.

Як працює сервіс PetRadar

Про запуск сервісу повідомив український розробник Денис Ліщук. Новий інструмент працює як платформа для пошуку загублених і знайдених тварин, використовуючи технології розпізнавання зображень.

Користувачеві достатньо завантажити фото тварини, після чого система аналізує її мордочку, формує так званий візуальний відбиток і шукає збіги в інтернеті. Фактично йдеться про аналог технології розпізнавання облич, адаптований для домашніх улюбленців.

За словами розробника, у роботі PetRadar використовується сучасний набір інструментів для комп'ютерного зору та пошуку схожих зображень. Зокрема, система поєднує Vision Transformer, embeddings, YOLOv8, DINOv2 та pgvector у Postgres для пошуку збігів за cosine similarity.

Читайте також:

Якщо система не може коректно визначити морду тварини, у сервісі підключається резервна модель.

Сервіс пропонує одразу кілька функцій, які мають спростити пошук. Серед них — пошук за фото, автоматичне зіставлення загублених і знайдених тварин, email-сповіщення про збіги, визначення геолокації з фото, створення PDF-флаєрів із QR-кодом і інтерактивна карта з тваринами у вибраному регіоні.

PetRadar підтримує 23 мови. За словами автора, головне завдання платформи — автоматизувати процес пошуку та показувати користувачам найактуальніші збіги в межах найближчого радіусу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google почала розгортати в Україні функцію Live у "Пошуку", яка дає змогу взаємодіяти з пошуковою системою в режимі ШІ не лише через текст, а й за допомогою голосу та камери.

Також Новини.LIVE розповідали, що український фінансовий ринок поступово змінюється під впливом стрімкого розвитку штучного інтелекту. Очікується, що протягом найближчих 3-4 років ШІ дедалі сильніше впливатиме на банківську систему.

онлайн-послуги штучний інтелект домашні тварини
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
