В Україні запустили PetRadar: ШІ-сервіс для пошуку загублених тварин

В Україні запустили безплатний онлайн-сервіс PetRadar, який допомагає шукати загублених домашніх тварин за допомогою штучного інтелекту. Платформа аналізує фото, знаходить візуальні збіги серед оголошень і спрощує пошук для власників, яким більше не потрібно вручну переглядати десятки дописів у соцмережах.

Як працює сервіс PetRadar

Про запуск сервісу повідомив український розробник Денис Ліщук. Новий інструмент працює як платформа для пошуку загублених і знайдених тварин, використовуючи технології розпізнавання зображень.

Користувачеві достатньо завантажити фото тварини, після чого система аналізує її мордочку, формує так званий візуальний відбиток і шукає збіги в інтернеті. Фактично йдеться про аналог технології розпізнавання облич, адаптований для домашніх улюбленців.

За словами розробника, у роботі PetRadar використовується сучасний набір інструментів для комп'ютерного зору та пошуку схожих зображень. Зокрема, система поєднує Vision Transformer, embeddings, YOLOv8, DINOv2 та pgvector у Postgres для пошуку збігів за cosine similarity.

Якщо система не може коректно визначити морду тварини, у сервісі підключається резервна модель.

Сервіс пропонує одразу кілька функцій, які мають спростити пошук. Серед них — пошук за фото, автоматичне зіставлення загублених і знайдених тварин, email-сповіщення про збіги, визначення геолокації з фото, створення PDF-флаєрів із QR-кодом і інтерактивна карта з тваринами у вибраному регіоні.

PetRadar підтримує 23 мови. За словами автора, головне завдання платформи — автоматизувати процес пошуку та показувати користувачам найактуальніші збіги в межах найближчого радіусу.

