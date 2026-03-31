Головна Технології В Україні запрацював новий формат Google Пошуку з функцією діалогу

В Україні запрацював новий формат Google Пошуку з функцією діалогу

Дата публікації: 31 березня 2026 10:34
В Україні запрацював новий формат Google Пошуку з функцією діалогу
Пошуковий сервіс Google та люди зі смартфонами в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Google почала розгортати в Україні функцію Live у "Пошуку", яка дозволяє взаємодіяти з пошуком у режимі ШІ через голос і камеру. Нововведення стало частиною ширшого запуску в усіх країнах і мовах, де вже доступний режим ШІ.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Як працює Live у "Пошуку" і що змінюється для користувачів

Функція Live у "Пошуку" створена для ситуацій, коли звичайного текстового запиту вже недостатньо і потрібна більш жива взаємодія в реальному часі. Тепер користувач може не лише вводити запити, а й вести з "Пошуком" повноцінний інтерактивний діалог, ставити уточнювальні питання та отримувати аудіовідповіді.

Запуск став можливим завдяки новій аудіо- та голосовій моделі Gemini 3.1 Flash Live. Саме вона забезпечує природнішу взаємодію та підтримує багатомовний формат, що дозволяє користувачам спілкуватися з "Пошуком" зручною для себе мовою.

Скористатися функцією можна через застосунок Google на Android або iOS. Для цього потрібно натиснути значок Live під рядком пошуку, після чого можна озвучити запит, вислухати відповідь і продовжити розмову вже в діалоговому форматі.

Функция Live в Поиске от Google
Взаємодія у реальному часі з функцією Live у "Пошуку". Фото: Google

Окрім голосу, функція підтримує і візуальний контекст через камеру. Якщо користувачеві потрібно розібратися з предметом або ситуацією перед собою, можна ввімкнути камеру, і "Пошук" аналізуватиме те, що потрапляє в кадр, щоб дати точнішу відповідь і запропонувати додаткові посилання на вебсторінки.

Ця ж можливість доступна і через Google Об'єктив. У цьому випадку достатньо натиснути опцію Live внизу екрана, щоб почати живий діалог про об'єкти довкола.

Раніше Новини.LIVE писали, що Gemini у Google Docs отримав масштабне оновлення, яке помітно розширило інструменти для створення та редагування документів. Завдяки глибшій інтеграції з іншими сервісами Google робота з текстами дедалі більше наближається до формату спільної взаємодії з ШІ.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google поступово запускає нову функцію, яка дає змогу змінювати адресу з доменом @gmail.com, хоча раніше така можливість для більшості користувачів фактично була закритою.

штучний інтелект Google Пошук нові функції
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
