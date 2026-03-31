В Украине заработал новый формат Google Поиска с функцией диалога
Google начала разворачивать в Украине функцию Live в "Поиске", которая позволяет взаимодействовать с поиском в режиме ИИ через голос и камеру. Нововведение стало частью более широкого запуска во всех странах и языках, где уже доступен режим ИИ.
Об этом говорится в официальном блоге Google.
Как работает Live в "Поиске" и что меняется для пользователей
Функция Live в "Поиске" создана для ситуаций, когда обычного текстового запроса уже недостаточно и требуется более живое взаимодействие в реальном времени. Теперь пользователь может не только вводить запросы, но и вести с "Поиском" полноценный интерактивный диалог, задавать уточняющие вопросы и получать аудиоответы.
Запуск стал возможным благодаря новой аудио- и голосовой модели Gemini 3.1 Flash Live. Именно она обеспечивает более естественное взаимодействие и поддерживает многоязычный формат, что позволяет пользователям общаться с "Поиском" на удобном для себя языке.
Воспользоваться функцией можно через приложение Google на Android или iOS. Для этого нужно нажать значок Live под строкой поиска, после чего можно озвучить запрос, выслушать ответ и продолжить разговор уже в диалоговом формате.
Кроме голоса, функция поддерживает и визуальный контекст через камеру. Если пользователю нужно разобраться с предметом или ситуацией перед собой, можно включить камеру, и "Поиск" будет анализировать то, что попадает в кадр, чтобы дать более точный ответ и предложить дополнительные ссылки на веб-страницы.
Эта же возможность доступна и через Google Объектив. В этом случае достаточно нажать опцию Live внизу экрана, чтобы начать живой диалог об объектах вокруг.
Ранее Новини.LIVE писали, что Gemini в Google Docs получил масштабное обновление, которое заметно расширило инструменты для создания и редактирования документов. Благодаря более глубокой интеграции с другими сервисами Google работа с текстами все больше приближается к формату совместного взаимодействия с ИИ.
Также Новини.LIVE рассказывали, что Google постепенно запускает новую функцию, которая позволяет менять адрес с доменом @gmail.com, хотя ранее такая возможность для большинства пользователей фактически была закрытой.
Читайте Новини.LIVE!