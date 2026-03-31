Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии В Украине заработал новый формат Google Поиска с функцией диалога

В Украине заработал новый формат Google Поиска с функцией диалога

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 10:34
Поисковый сервис Google и люди со смартфонами в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google начала разворачивать в Украине функцию Live в "Поиске", которая позволяет взаимодействовать с поиском в режиме ИИ через голос и камеру. Нововведение стало частью более широкого запуска во всех странах и языках, где уже доступен режим ИИ.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Реклама

Как работает Live в "Поиске" и что меняется для пользователей

Функция Live в "Поиске" создана для ситуаций, когда обычного текстового запроса уже недостаточно и требуется более живое взаимодействие в реальном времени. Теперь пользователь может не только вводить запросы, но и вести с "Поиском" полноценный интерактивный диалог, задавать уточняющие вопросы и получать аудиоответы.

Запуск стал возможным благодаря новой аудио- и голосовой модели Gemini 3.1 Flash Live. Именно она обеспечивает более естественное взаимодействие и поддерживает многоязычный формат, что позволяет пользователям общаться с "Поиском" на удобном для себя языке.

Реклама

Воспользоваться функцией можно через приложение Google на Android или iOS. Для этого нужно нажать значок Live под строкой поиска, после чего можно озвучить запрос, выслушать ответ и продолжить разговор уже в диалоговом формате.

Читайте также:
Реклама
Функция Live в Поиске от Google
Взаимодействие в реальном времени с функцией Live в "Поиске". Фото: Google

Кроме голоса, функция поддерживает и визуальный контекст через камеру. Если пользователю нужно разобраться с предметом или ситуацией перед собой, можно включить камеру, и "Поиск" будет анализировать то, что попадает в кадр, чтобы дать более точный ответ и предложить дополнительные ссылки на веб-страницы.

Эта же возможность доступна и через Google Объектив. В этом случае достаточно нажать опцию Live внизу экрана, чтобы начать живой диалог об объектах вокруг.

Ранее Новини.LIVE писали, что Gemini в Google Docs получил масштабное обновление, которое заметно расширило инструменты для создания и редактирования документов. Благодаря более глубокой интеграции с другими сервисами Google работа с текстами все больше приближается к формату совместного взаимодействия с ИИ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google постепенно запускает новую функцию, которая позволяет менять адрес с доменом @gmail.com, хотя ранее такая возможность для большинства пользователей фактически была закрытой.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации