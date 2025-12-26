В Gmail разрешили менять адрес @gmail.com — как это сделать

Электронная почта Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google постепенно разворачивает новую возможность, которая позволит менять адрес с доменом @gmail.com — то, что ранее для большинства пользователей было недоступно. Компания описала механику процесса и ограничения после смены адреса.

Об этом пишет 9to5Google.

Как изменить адрес электронной почты Gmail

Долгое время Google позволял менять адрес учетной записи только тем, у кого почта была привязана к стороннему домену, тогда как владельцы @gmail.com обычно не могли изменить свою почту. Теперь в справке компании появилось описание процедуры, которая "постепенно разворачивается" для пользователей.

Обновленная версия страницы пока отображается только на хинди, из-за чего изменения не видны на английском.

По объяснению Google, новая опция позволит изменить действующий адрес @gmail.com на другой адрес @gmail.com — то есть фактически заменить имя пользователя в почте. При этом компания утверждает, что доступ к аккаунту и сохраненные данные не пострадают.

После изменения старый адрес, по описанию, станет алиасом: письма будут поступать в тот же ящик и на старый, и на новый адрес, а для входа в сервисы можно будет использовать оба. Также отмечается, что имеющиеся данные в аккаунте (в частности фото, сообщения и письма, отправленные на старый адрес) останутся без изменений.

Вместе с тем Google прописывает ряд ограничений. В частности, в течение 12 месяцев после изменения нельзя будет удалить новый адрес, а также не получится создать "новый" аккаунт с вашим старым адресом @gmail.com в этот период. В то же время компания указывает, что старый адрес можно будет снова использовать позже. Отдельно упоминается лимит: одна учетная запись сможет изменить @gmail.com-адрес до трех раз (то есть в целом иметь до четырех адресов).

Google также предупреждает, что старый адрес еще некоторое время может отображаться в отдельных местах и "не сразу" обновится в ранее созданных элементах — например, в событиях Google Календарь, которые были созданы до изменения почты. В то же время отправлять письма со старого адреса, по описанию, тоже можно будет, а сам старый адрес не сможет занять другой пользователь.

Несмотря на подробное описание, сама функция, как отмечают, пока не активна для всех. Ожидается, что когда ее официально включат, изменить адрес Gmail можно будет через раздел My Account.

