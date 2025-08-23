Что такое "no-reply"-письма на электронной почте и почему не стоит на них отвечать

Сервис электронной почты Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

В цифровую эпоху мы постоянно получаем автоматические сообщения — от подтверждений переводов до кодов входа. Иногда, ответив на такое письмо, вы видите "Доставка не удалась — этот почтовый ящик не контролируется" и не понимаете, что произошло.

О том, что происходит с вашим ответом, когда вы отвечаете на такие письма, пишет SlashGear.

Что такое do not reply-письма и что происходит с вашим ответом

Do Not Reply — это автоматические сообщения с адресов вроде noreply@company.com, которые не принимают входящие ответы. Их используют банки, онлайн-магазины, сервисы и соцсети, чтобы разослать информационные или транзакционные письма — например, подтверждение заказа, коды подтверждения, обновление доставки, ссылки на восстановление пароля или уведомления об изменениях политик — без запуска диалога с пользователем. Если вы нажмете "Ответить", сообщение обычно "отскочит" с ошибкой доставки или с автоинформированием, что ящик не отслеживается человеком, а ваш текст никто не прочитает.

Пример адреса электронного почтового ящика, который не требует ответов. Фото: скриншот

Компании сознательно настраивают такие адреса, чтобы упростить коммуникацию, отсеять спам и не загромождать рабочие почтовые ящики автоматическими ответами или нецелевыми запросами. Для получателя это означает одно: отвечать на Do Not Reply нет смысла, а большинство таких писем не требуют от вас никаких действий.

В то же время стоит сохранять осторожность. Само по себе no-reply-письмо не является мошенничеством — обычно это информационные рассылки. Но если сообщение пришло якобы от незнакомой организации или вы никогда с ней не взаимодействовали, это может быть спам или фишинг. Проверяйте отправителя и не нажимайте подозрительные ссылки. Надежные компании, как правило, оставляют альтернативные контакты в нижней части письма, объясняя, как обратиться в службу поддержки.

Если вам все же нужно задать вопрос по содержанию Do Not Reply-письма, ответ в этой же рассылке не сработает. Ищите другие каналы: перейдите по указаниям в нижней части в справочный центр, чат поддержки или на официальный адрес службы поддержки. Когда контактов нет, посетите официальный сайт отправителя и найдите раздел помощи. Если письмо выглядит подозрительно — содержит срочные требования, угрозы или навязывает переход по сомнительным ссылкам — отметьте его как спам или фишинг в почтовом клиенте, а также заблокируйте отправителя или отпишитесь от рассылки.

