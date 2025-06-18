Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Технології arrow Як одним налаштуванням прибрати рекламу в Gmail на Android і ПК arrow

Як одним налаштуванням прибрати рекламу в Gmail на Android і ПК

18 червня 2025 10:04
Володимир Мололкін - редактор
Як прибрати рекламу в Gmail без передплати — просте рішення для Android і ПК
Поштовий сервіс Gmail на екрані ноутбука. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Рекламні повідомлення під позначкою "спонсорське" у Gmail часто маскуються під звичайні листи — з відправником, темою й навіть картинками товарів. Оскільки у безплатній версії сервісу їх офіційно не вимкнути, багатьом здається, що доведеться миритися з нав'язливою рекламою або платити за передплату Google Workspace. Насправді достатньо змінити один-єдиний системний параметр, і "спонсорські" листи зникнуть з вашої поштової скриньки на всіх пристроях.

Про це пише Android Authority.

Реклама
Читайте також:

Як вимкнути рекламу в Gmail

Gmail автоматично розподіляє вхідні повідомлення між кількома вкладками (Основні, Промоакції, Соцмережі, Оновлення та іноді Форуми). Саме "Промоакції" зазвичай містять основний масив реклами: у верхній частині вкладки завжди з'являються щонайменше три "спонсорські" листи, а після кількох прокруток — ще більше. Якщо деактивувати систему "Категорій вхідних", Gmail повернеться до єдиного об'єднаного інбоксу, і рекламні повідомлення зникнуть.

На Android відкрийте меню налаштувань у застосунку Gmail, оберіть потрібну адресу й перейдіть до секції "Категорії вхідних". Вимкніть "Промоакції" або одразу всі вкладки.

У вебверсії натисніть іконку шестерні у правому верхньому куті, у блоці "Тип вхідних" залиште варіант "За замовчуванням" і натисніть "Налаштувати". Зніміть позначку з "Промоакції" (за бажанням — з інших категорій) і збережіть зміни, після чого оновіть сторінку.

Нова конфігурація миттєво синхронізується на всіх ваших девайсах, тож повторювати процедуру не доведеться.

Єдиний недолік — усі листи тепер потраплятимуть прямо у головну скриньку. Якщо ви звикли раз на тиждень масово видаляти розсилки саме у вкладці "Промоакції", зміна може здатися незручною. Але для тих, хто прагне повного контролю над поштовою скринькою або дотримується принципу "нуль непрочитаних", відмова від категорій звільнить вас від непомітної реклами, не потребуючи жодних розширень чи платежів. У будь-який момент можна повернутися до початкових налаштувань — достатньо знову активувати потрібні вкладки.

Нагадаємо, Gmail тепер сам здатен стисло переказувати вміст довгих листів на Android та iOS. Функція працює автоматично та особливо корисна у листуванні із численними відповідями.

Також ми писали, що безплатні 15 ГБ у Google-акаунті закінчуються швидше, ніж здається. Але навіть без переходу на платний план можна звільнити чимало місця — варто лише знати, де шукати найбільших "пожирачів" пам'яті.

Google реклама електронна пошта Gmail функції
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації