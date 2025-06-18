Як прибрати рекламу в Gmail без передплати — просте рішення для Android і ПК

Поштовий сервіс Gmail на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Рекламні повідомлення під позначкою "спонсорське" у Gmail часто маскуються під звичайні листи — з відправником, темою й навіть картинками товарів. Оскільки у безплатній версії сервісу їх офіційно не вимкнути, багатьом здається, що доведеться миритися з нав'язливою рекламою або платити за передплату Google Workspace. Насправді достатньо змінити один-єдиний системний параметр, і "спонсорські" листи зникнуть з вашої поштової скриньки на всіх пристроях.

Про це пише Android Authority.

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Як вимкнути рекламу в Gmail

Gmail автоматично розподіляє вхідні повідомлення між кількома вкладками (Основні, Промоакції, Соцмережі, Оновлення та іноді Форуми). Саме "Промоакції" зазвичай містять основний масив реклами: у верхній частині вкладки завжди з'являються щонайменше три "спонсорські" листи, а після кількох прокруток — ще більше. Якщо деактивувати систему "Категорій вхідних", Gmail повернеться до єдиного об'єднаного інбоксу, і рекламні повідомлення зникнуть.

На Android відкрийте меню налаштувань у застосунку Gmail, оберіть потрібну адресу й перейдіть до секції "Категорії вхідних". Вимкніть "Промоакції" або одразу всі вкладки.

У вебверсії натисніть іконку шестерні у правому верхньому куті, у блоці "Тип вхідних" залиште варіант "За замовчуванням" і натисніть "Налаштувати". Зніміть позначку з "Промоакції" (за бажанням — з інших категорій) і збережіть зміни, після чого оновіть сторінку.

Нова конфігурація миттєво синхронізується на всіх ваших девайсах, тож повторювати процедуру не доведеться.

Єдиний недолік — усі листи тепер потраплятимуть прямо у головну скриньку. Якщо ви звикли раз на тиждень масово видаляти розсилки саме у вкладці "Промоакції", зміна може здатися незручною. Але для тих, хто прагне повного контролю над поштовою скринькою або дотримується принципу "нуль непрочитаних", відмова від категорій звільнить вас від непомітної реклами, не потребуючи жодних розширень чи платежів. У будь-який момент можна повернутися до початкових налаштувань — достатньо знову активувати потрібні вкладки.

Нагадаємо, Gmail тепер сам здатен стисло переказувати вміст довгих листів на Android та iOS. Функція працює автоматично та особливо корисна у листуванні із численними відповідями.

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