Как убрать рекламу в Gmail без подписки — простое решение для Android и ПК

Почтовый сервис Gmail на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Рекламные сообщения под пометкой "спонсорское" в Gmail часто маскируются под обычные письма — с отправителем, темой и даже картинками товаров. Поскольку в бесплатной версии сервиса их официально не отключить, многим кажется, что придется мириться с навязчивой рекламой или платить за подписку Google Workspace. На самом деле достаточно изменить один-единственный системный параметр, и "спонсорские" письма исчезнут из вашего почтового ящика на всех устройствах.

Об этом пишет Android Authority.

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Gmail автоматически распределяет входящие сообщения между несколькими вкладками (Основные, Промо-акции, Соцсети, Обновления и иногда Форумы). Именно "Промо-акции" обычно содержат основной массив рекламы: в верхней части вкладки всегда появляются как минимум три "спонсорских" письма, а после нескольких прокруток — еще больше. Если деактивировать систему "Категорий входящих", Gmail вернется к единому объединенному инбоксу, и рекламные сообщения исчезнут.

На Android откройте меню настроек в приложении Gmail, выберите нужный адрес и перейдите в секцию "Категории входящих". Отключите "Промо-акции" или сразу все вкладки.

В веб-версии нажмите иконку шестеренки в правом верхнем углу, в блоке "Тип входящих" оставьте вариант "По умолчанию" и нажмите "Настроить". Снимите галочку с "Промо-акции" (при желании — с других категорий) и сохраните изменения, после чего обновите страницу.

Новая конфигурация мгновенно синхронизируется на всех ваших девайсах, так что повторять процедуру не придется.

Единственный недостаток — все письма теперь будут попадать прямо в главный ящик. Если вы привыкли раз в неделю массово удалять рассылки именно во вкладке "Промо-акции", изменение может показаться неудобным. Но для тех, кто стремится к полному контролю над почтовым ящиком или придерживается принципа "ноль непрочитанных", отказ от категорий освободит вас от незаметной рекламы, не требуя никаких расширений или платежей. В любой момент можно вернуться к первоначальным настройкам — достаточно снова активировать нужные вкладки.

Напомним, Gmail теперь сам способен сжато пересказывать содержимое длинных писем на Android и iOS. Функция работает автоматически и особенно полезна в переписке с многочисленными ответами.

Также мы писали, что бесплатные 15 ГБ в Google-аккаунте заканчиваются быстрее, чем кажется. Но даже без перехода на платный план можно освободить немало места — стоит только знать, где искать крупнейших "пожирателей" памяти.