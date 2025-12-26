У Gmail дозволили змінювати адресу @gmail.com — як це зробити

Електронна пошта Gmail на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google поступово розгортає нову можливість, яка дозволить змінювати адресу з доменом @gmail.com — те, що раніше для більшості користувачів було недоступним. Компанія описала механіку процесу та обмеження після зміни адреси.

Про це пише 9to5Google.

Тривалий час Google дозволяв змінювати адресу облікового запису лише тим, у кого пошта була прив'язана до стороннього домену, тоді як власники @gmail.com зазвичай не могли змінити свою пошту. Тепер у довідці компанії з'явився опис процедури, яка "поступово розгортається" для користувачів.

Оновлена версія сторінки наразі відображається лише гінді, через що зміни не видно англійською.

За поясненням Google, нова опція дозволить змінити чинну адресу @gmail.com на іншу адресу @gmail.com — тобто фактично замінити ім'я користувача в пошті. При цьому компанія стверджує, що доступ до акаунта та збережені дані не постраждають.

Після зміни стара адреса, за описом, стане аліасом: листи надходитимуть у ту саму скриньку і на стару, і на нову адресу, а для входу в сервіси можна буде використовувати обидві. Також зазначається, що наявні дані в акаунті (зокрема фото, повідомлення та листи, надіслані на стару адресу) залишаться без змін.

Разом з тим Google прописує низку обмежень. Зокрема, протягом 12 місяців після зміни не можна буде видалити нову адресу, а також не вийде створити "новий" акаунт з вашою старою адресою @gmail.com у цей період. Водночас компанія вказує, що стару адресу можна буде знову використати пізніше. Окремо згадується ліміт: один обліковий запис зможе змінити @gmail.com-адресу до трьох разів (тобто загалом мати до чотирьох адрес).

Google також попереджає, що стара адреса ще певний час може відображатися в окремих місцях і "не одразу" оновиться в раніше створених елементах — наприклад, у подіях Google Календар, які були створені до зміни пошти. Водночас надсилати листи зі старої адреси, за описом, теж можна буде, а саму стару адресу не зможе зайняти інший користувач.

Попри детальний опис, сама функція, як зазначають, поки що не активна для всіх. Очікується, що коли її офіційно ввімкнуть, змінити адресу Gmail можна буде через розділ My Account.

