Ринок ШІ стає жорсткішим: люди поступово відмовляються від ChatGPT

Люди все активніше відмовляються від використання ChatGPT
ChatGPT залишається найпопулярнішим сервісом генеративного штучного інтелекту, однак його перевага вже не має вигляд такої беззаперечної, як раніше. На тлі зростання Gemini, Claude та інших платформ частка OpenAI у світовому вебтрафіку серед ШІ-сервісів помітно скоротилася.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Similarweb.
Чому ChatGPT поступово втрачає популярність
Популярність ChatGPT поступово знижується, хоча сервіс і далі утримує перше місце серед інструментів генеративного штучного інтелекту. За даними Similarweb, у березні 2026 року частка ChatGPT у світовому вебтрафіку серед ШІ-платформ становила 56,72%, тоді як роком раніше цей показник сягав 77,43%.
Падіння помітне і в коротшому проміжку. Лише за останні три місяці частка сервісу знизилася з 63,19% до нинішнього рівня. У цей самий час конкуренти продовжували активно посилювати свої позиції, розширюючи функціональність і нарощуючи аудиторію.
Найближчим переслідувачем став Gemini від Google. Його частка зросла до 25,46%, хоча ще рік тому становила близько 6%. Таку динаміку пов'язують із розвитком нових моделей, посиленням можливостей роботи із зображеннями та глибшою інтеграцією в сервіси Google.
Третю позицію посів Claude від Anthropic, який також демонструє швидке зростання. Якщо на початку року його частка становила 2,22%, то вже в березні вона піднялася до 6,02%. Сервіс особливо активно використовують розробники та корпоративні клієнти завдяки сильним інструментам для програмування.
До першої сімки також увійшли DeepSeek із часткою 3,74%, Grok із 3,44%, Microsoft Copilot із 1,99% і Perplexity із 1,64%. При цьому Grok, навпаки, втрачає позиції — за рік його частка скоротилася більш ніж удвічі.
Попри зменшення частки ринку, OpenAI продовжує рости в абсолютних показниках. За наявними даними, сервіс уже має близько 900 мільйонів щотижневих активних користувачів.
