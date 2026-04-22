Ринок ШІ стає жорсткішим: люди поступово відмовляються від ChatGPT

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

ChatGPT залишається найпопулярнішим сервісом генеративного штучного інтелекту, однак його перевага вже не має вигляд такої беззаперечної, як раніше. На тлі зростання Gemini, Claude та інших платформ частка OpenAI у світовому вебтрафіку серед ШІ-сервісів помітно скоротилася.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Similarweb.

Чому ChatGPT поступово втрачає популярність

Популярність ChatGPT поступово знижується, хоча сервіс і далі утримує перше місце серед інструментів генеративного штучного інтелекту. За даними Similarweb, у березні 2026 року частка ChatGPT у світовому вебтрафіку серед ШІ-платформ становила 56,72%, тоді як роком раніше цей показник сягав 77,43%.

Трафік використання сайтів з ШІ-чатботами. Фото: Similarweb

Падіння помітне і в коротшому проміжку. Лише за останні три місяці частка сервісу знизилася з 63,19% до нинішнього рівня. У цей самий час конкуренти продовжували активно посилювати свої позиції, розширюючи функціональність і нарощуючи аудиторію.

Найближчим переслідувачем став Gemini від Google. Його частка зросла до 25,46%, хоча ще рік тому становила близько 6%. Таку динаміку пов'язують із розвитком нових моделей, посиленням можливостей роботи із зображеннями та глибшою інтеграцією в сервіси Google.

Третю позицію посів Claude від Anthropic, який також демонструє швидке зростання. Якщо на початку року його частка становила 2,22%, то вже в березні вона піднялася до 6,02%. Сервіс особливо активно використовують розробники та корпоративні клієнти завдяки сильним інструментам для програмування.

До першої сімки також увійшли DeepSeek із часткою 3,74%, Grok із 3,44%, Microsoft Copilot із 1,99% і Perplexity із 1,64%. При цьому Grok, навпаки, втрачає позиції — за рік його частка скоротилася більш ніж удвічі.

Попри зменшення частки ринку, OpenAI продовжує рости в абсолютних показниках. За наявними даними, сервіс уже має близько 900 мільйонів щотижневих активних користувачів.

Раніше Новини.LIVE писали, що штучний інтелект уже зараз помітно змінює ринок праці, і для багатьох фахівців це означає не лише нові можливості, а й ризик скорочень. Навіть початківці в програмуванні дедалі частіше відчувають конкуренцію з боку ШІ, здатного брати на себе частину базових завдань із написання коду.

Також Новини.LIVE розповідали, що Microsoft почала використовувати зображення, згенеровані штучним інтелектом, у матеріалах Windows Learning Center, присвячених функціям Windows 11. Такі ілюстрації супроводжуються спеціальною позначкою "AI Art Created by Copilot", що прямо вказує на їхнє походження.