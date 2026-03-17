Україна
Microsoft використовує ШІ-слоп для реклами функцій Windows 11

Microsoft використовує ШІ-слоп для реклами функцій Windows 11

Дата публікації: 17 березня 2026 10:34
Microsoft використовує ШІ-слоп для реклами функцій Windows 11
Логотип компанії Microsoft на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Microsoft почала використовувати зображення, створені штучним інтелектом, у матеріалах Windows Learning Center про функції Windows 11. Під такими ілюстраціями з'являється позначка "AI Art Created by Copilot".

Про це пише WindowsLatest.

Читайте також:

У навчальних матеріалах про Windows з'явилися ШІ-ілюстрації

Йдеться не про головні зображення на сторінках, а про вбудовані ілюстрації всередині самих публікацій. WindowsLatest стверджує, що в блозі Windows Learning Center Microsoft почала додавати сцени з людьми, згенерованими Copilot, а на офіційних сторінках Microsoft справді можна побачити підпис "AI Art Created by Copilot" під відповідними зображеннями.

Сгенерированные ИИ-изображения на сайте Microsoft
Згенероване штучним інтелектом рекламне зображення на сайті Microsoft. Фото: Windows Latest

Без відкриття матеріалу ці ілюстрації можуть мати вигляд звичайних рекламних фото. Після переходу в повну версію статті Microsoft прямо вказує, що це ШІ-зображення, згенеровані за допомогою Copilot.

Окремо видання розкритикувало якість таких візуалів. Як приклад WindowsLatest навело ілюстрації, де елементи інтерфейсу Windows 11 відображені неточно, зокрема віджет-панель має вигляд, який не збігається з реальним оформленням системи. Є також приклад із неправдоподібним значком Edge.

Такий підхід може справляти хибне враження про реальний вигляд функцій Windows. Видання припускає, що Microsoft або демонструє можливості Copilot, або зменшує витрати на студійне знімання й роботу з моделями.

Після новин про співпрацю OpenAI з Міністерством оборони США частина користувачів у США почала масово видаляти застосунок ChatGPT. За даними аналітики, після оголошення про контракт наприкінці лютого кількість деінсталяцій різко зросла майже втричі.

Водночас інтерес до функцій штучного інтелекту в гаджетах залишається неоднозначним. Попри активне впровадження ШІ в смартфони й комп'ютери, багато користувачів ставляться до таких можливостей обережно.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
