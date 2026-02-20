Відео
Чому користувачі свідомо відмовляються від ШІ в гаджетах

Чому користувачі свідомо відмовляються від ШІ в гаджетах

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 16:32
Не всім потрібен ШІ у смартфонах — більшість користувачів турбуються за приватність
Не всі користувачі бажають бачити ШІ-функції у своїх смартфонах. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Штучний інтелект дедалі активніше вбудовують у смартфони й комп'ютери, але значна частина користувачів не вважає ці функції потрібними. Дані нового опитування в США показали, що ключовим бар'єром для багатьох залишається приватність.

Про це пише BGR.

Читайте також:

Які аргументи наводять на користь відмови від функцій ШІ

Дослідження Connected Intelligence від компанії Circana свідчить: 86% дорослих у США знають, що на їхніх пристроях доступні функції ШІ, однак 35% демонструють низьку або нульову зацікавленість у таких можливостях.

Серед тих, хто не хоче бачити ШІ у своїх гаджетах, найчастіше називали занепокоєння щодо приватності — цю причину вказали 59% респондентів. Також частина опитаних говорила про небажання платити більше за ШІ-сервіси (43%), а ще — про те, що їхні пристрої й без додаткових "розумних" функцій справляються з необхідними завданнями. Окремо респонденти згадували, що ШІ може здаватися складним — так відповіли 15%.

Водночас опитування фіксує й протилежний тренд: 65% тих, хто знайомий із темою ШІ, загалом зацікавлені в появі таких функцій на одному зі своїх пристроїв — найчастіше йдеться про смартфони. Найвищий рівень інтересу показала група 18-24 роки — 82%, і далі показники знижуються зі зростанням віку. Найпопулярнішим сценарієм використання ШІ вказали голосове керування.

Дискусії навколо штучного інтелекту не обмежуються лише смартфонами. Відтоді як ChatGPT стрімко набрав популярності, словосполучення "генеративний штучний інтелект" звучить майже всюди. Проте навіть активні користувачі не завжди можуть пояснити, що означає абревіатура GPT.

Крім того, штучний інтелект швидко інтегрують у медичні пристрої, де він має допомагати з точнішою діагностикою та безпечнішими процедурами. Однак у професійних звітах уже накопичуються повідомлення про збої систем під час втручань і випадки ймовірної шкоди пацієнтам.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
