Пользователи против ИИ в гаджетах — результаты опроса

Компании ускоряют внедрение искусственного интеллекта в смартфоны и другие гаджеты, но часть аудитории воспринимает такие функции как лишние. Результаты свежего исследования показывают: для многих решающим фактором остаются вопросы конфиденциальности.

Об этом пишет BGR.

Какие аргументы приводят в пользу отказа от функций ИИ

Исследование Connected Intelligence от компании Circana свидетельствует: 86% взрослых в США знают, что на их устройствах доступны функции ИИ, однако 35% демонстрируют низкую или нулевую заинтересованность в таких возможностях.

Среди тех, кто не хочет видеть ИИ в своих гаджетах, чаще всего называли беспокойство о приватности — эту причину указали 59% респондентов. Также часть опрошенных говорила о нежелании платить больше за ИИ-сервисы (43%), а еще — о том, что их устройства и без дополнительных "умных" функций справляются с необходимыми задачами. Отдельно респонденты упоминали, что ИИ может казаться сложным — так ответили 15%.

В то же время опрос фиксирует и противоположный тренд: 65% тех, кто знаком с темой ИИ, в целом заинтересованы в появлении таких функций на одном из своих устройств — чаще всего речь идет о смартфонах. Самый высокий уровень интереса показала группа 18-24 года — 82%, и далее показатели снижаются с ростом возраста. Самым популярным сценарием использования ИИ указали голосовое управление.

Дискуссии вокруг искусственного интеллекта не ограничиваются только смартфонами. С тех пор как ChatGPT стремительно набрал популярность, словосочетание "генеративный искусственный интеллект" звучит почти везде. Однако даже активные пользователи не всегда могут объяснить, что означает аббревиатура GPT.

Кроме того, искусственный интеллект быстро интегрируют в медицинские устройства, где он должен помогать с более точной диагностикой и безопасными процедурами. Однако в профессиональных отчетах уже накапливаются сообщения о сбоях систем во время вмешательств и случаях вероятного вреда пациентам.