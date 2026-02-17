Більшість не знає — що означає абревіатура GPT у назві ChatGPT

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Відтоді як ChatGPT різко став популярним, фраза "генеративний штучний інтелект" звучить майже всюди. Водночас навіть багато активних користувачів не можуть пояснити, що саме означають літери "GPT" — хоча ця абревіатура фактично описує, як працює технологія.

Про це пише SuperCarBlondie.

Реклама

Читайте також:

Що означають літери "GPT" в ChatGPT

Перша літера — G, Generative. Це про здатність системи генерувати новий контент, а не просто знаходити готові відповіді. На відміну від старішого програмного підходу, який переважно шукає або витягує інформацію, генеративний ШІ формує оригінальний текст у відповідь на запит. Тому, якщо попросити рецепт, вірш або пояснення складної теми на кшталт чорних дір, модель щоразу створює новий варіант, спираючись на закономірності, які вивчила.

Реклама

Друга літера — P, Pre-trained. Ще до публічного запуску наприкінці 2022 року модель навчали на величезних масивах текстів — зокрема на книгах, статтях і матеріалах із вебсайтів, доступних публічно. Під час такого попереднього навчання вона засвоювала граматику, факти, типові логічні патерни та те, як люди зазвичай будують мовлення. Після цього модель додатково донавчали з урахуванням людського зворотного зв'язку, щоб відповіді були кориснішими та менш шкідливими.

Третя літера — T, Transformer. Йдеться про тип архітектури нейромереж, який з'явився у 2017 році. Якщо спростити, трансформер допомагає моделі визначати, які слова у реченні найважливіші та як вони пов'язані між собою. Текст розбивається на невеликі фрагменти — токени — після чого система оцінює їхню "вагу" і прогнозує, що має бути далі. Саме цей механізм передбачення і дає змогу ChatGPT формувати зв'язні абзаци, а не випадковий набір слів.

Реклама

Нагадаємо, ситуація, коли після десятків відгуків немає жодної відповіді чи запрошення на співбесіду, знайома багатьом кандидатам. Один із способів швидко оновити резюме під сучасні вимоги рекрутингу — проаналізувати його за допомогою чітко сформульованих запитів до штучного інтелекту, які допомагають виявити слабкі місця.

Також ми писали, що штучний інтелект дедалі частіше замінює спеціалізовані застосунки для вивчення мов, адже здатен одночасно пояснювати граматику, допомагати з лексикою та відтворювати реалістичні діалоги. Замість шаблонних вправ користувач отримує адаптивні підказки, що враховують рівень підготовки, тему та конкретні життєві ситуації.