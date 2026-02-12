8 промптів для резюме з ChatGPT — як отримати більше співбесід

Люди на співбесіді. Фото: Unsplash

Нуль відповідей і нуль співбесід після десятків відгуків це ситуація, яка знайома багатьом кандидатам. Один із способів швидко "перезібрати" резюме під реалії рекрутингу — прогнати його через чіткі запити до штучного інтелекту, які підсвічують слабкі місця.

Про 8 промптів для резюме, які допомогають отримати більше запрошень, пишуть користувані на Threads.

Аудит відмови

Промпт: "Дій як старший рекрутер, що наймає на цю роль. Переглянь моє резюме так, ніби маєш лише 10 секунд. Чітко поясни, чому мене відхилять і що терміново виправити, щоб пройти перший фільтр".

Цей запит імітує реальний "скринінг у кілька секунд" і показує, що саме відштовхує на першому етапі.

Налаштування під ATS

Промпт: "Перепиши моє резюме так, щоб воно проходило сучасні ATS-фільтри, лишаючись природним і людяним. Використай релевантні ключові слова коректно, без переспаму й штучності".

Промпт допомагає адаптувати формулювання під автоматичні системи відбору, не перетворюючи текст на набір ключових слів.

Акцент на результат у булетах

Промпт: "Перепиши булети в моєму резюме з фокусом на результати, вплив і досягнення, а не на задачі. Зроби їх чіткими, вимірюваними та привабливими для рекрутерів".

Після такого переписування досвід матиме вигляд не як список обов'язків, а як доказ користі для бізнесу.

Матч із вакансією

Промпт: "Порівняй моє резюме з цим описом посади та визнач відсутні навички, слабкі формулювання й невідповідності. Потім перепиши лише необхідне, щоб покращити відповідність".

Цей підхід допомагає точково підтягнути резюме під конкретну роль без повного переписування "з нуля".

Версія, що приносить співбесіди

Промпт: "Створи відшліфовану версію мого резюме, оптимізовану спеціально для збільшення кількості дзвінків на співбесіду для цієї ролі й рівня сеньйорності".

Промпт фокусується на подачі, яка найкраще працює для запрошень, а не просто на "красивому тексті".

6-секундне сканування

Промпт: "Перепиши верхню частину мого резюме так, щоб рекрутер за 6 секунд чітко зрозумів мою цінність".

Це спосіб зробити верх резюме максимально читабельним і "продажним" у перші секунди перегляду.

Супровідний лист

Промпт: "Напиши короткий, упевнений і персоналізований супровідний лист, що звучить по-людськи, швидко показує цінність і мотивує рекрутера відкрити моє резюме".

Запит формує короткий лист без канцеляриту, який підсилює резюме і підштовхує рекрутера відкрити вкладення.

Хук професійного резюме

Промпт: "Перепиши мій профіль/резюме так, щоб позиціонувати мене як сильного кандидата на співбесіду, навіть якщо я не виконую всі вимоги посади".

Цей варіант допомагає правильно подати сильні сторони, коли збіг із вакансією не ідеальний.

Нагадаємо, штучний інтелект сьогодні активно застосовують не лише для написання текстів, а й для підготовки презентацій. Завдяки правильно сформульованим промптам можна за лічені хвилини зібрати проєкт будь-якої складності, охопивши всі ключові етапи роботи.

Також ми писали, що багато користувачів звикли звертатися до чатботів максимально ввічливо й у відповідь отримують такі ж обережні, "розмиті" формулювання без конкретики. Натомість кращі результати дають запити з чітко окресленими вимогами та рамками, які не залишають моделі простору для зайвої імпровізації.