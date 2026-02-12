Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 8 промптов для ChatGPT, которые "оживят" ваше резюме

8 промптов для ChatGPT, которые "оживят" ваше резюме

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:32
8 промптов для резюме с ChatGPT — как получить больше собеседований
Люди на собеседовании. Фото: Unsplash

Ноль ответов и ноль собеседований после десятков откликов это ситуация, которая знакома многим кандидатам. Один из способов быстро "пересобрать" резюме под реалии рекрутинга — прогнать его через четкие запросы к искусственному интеллекту, которые подсвечивают слабые места.

О 8 промптах для резюме, которые помогают получить больше приглашений, пишут пользователи на Threads.

Реклама
Читайте также:

Аудит отказа

Промпт: "Действуй как старший рекрутер, который нанимает на эту роль. Просмотри мое резюме так, будто у тебя есть только 10 секунд. Четко объясни, почему меня отклонят и что срочно исправить, чтобы пройти первый фильтр".

Этот запрос имитирует реальный "скрининг в несколько секунд" и показывает, что именно отталкивает на первом этапе.

Настройка под ATS

Промпт: "Перепиши мое резюме так, чтобы оно проходило современные ATS-фильтры, оставаясь естественным и человечным. Используй релевантные ключевые слова корректно, без переспама и искусственности".

Промпт помогает адаптировать формулировки под автоматические системы отбора, не превращая текст в набор ключевых слов.

Акцент на результат в буллетах

Промпт: "Перепиши булеты в моем резюме с фокусом на результаты, влияние и достижения, а не на задачи. Сделай их четкими, измеримыми и привлекательными для рекрутеров".

После такого переписывания опыт будет выглядеть не как список обязанностей, а как доказательство пользы для бизнеса.

Матч с вакансией

Промпт: "Сравни мое резюме с этим описанием должности и определи недостающие навыки, слабые формулировки и несоответствия. Затем перепиши только необходимое, чтобы улучшить соответствие".

Этот подход помогает точечно подтянуть резюме под конкретную роль без полного переписывания "с нуля".

Версия, приносящая собеседования

Промпт: "Создай отшлифованную версию моего резюме, оптимизированную специально для увеличения количества звонков на собеседование для этой роли и уровня сеньорности".

Промпт фокусируется на подаче, которая лучше всего работает для приглашений, а не просто на "красивом тексте".

6-секундное сканирование

Промпт: "Перепиши верхнюю часть моего резюме так, чтобы рекрутер за 6 секунд четко понял мою ценность".

Это способ сделать верх резюме максимально читабельным и "продажным" в первые секунды просмотра.

Сопроводительное письмо

Промпт: "Напиши короткое, уверенное и персонализированное сопроводительное письмо, которое звучит по-человечески, быстро показывает ценность и мотивирует рекрутера открыть мое резюме".

Запрос формирует короткое письмо без канцелярита, которое усиливает резюме и подталкивает рекрутера открыть вложение.

Хук профессионального резюме

Промпт: "Перепиши мой профиль/резюме так, чтобы позиционировать меня как сильного кандидата на собеседование, даже если я не выполняю все требования должности".

Этот вариант помогает правильно подать сильные стороны, когда совпадение с вакансией не идеальное.

Напомним, искусственный интеллект сегодня активно применяют не только для написания текстов, но и для подготовки презентаций. Благодаря правильно сформулированным промптам можно за считанные минуты собрать проект любой сложности, охватив все ключевые этапы работы.

Также мы писали, что многие пользователи привыкли обращаться к чат-ботам максимально вежливо и в ответ получают такие же осторожные, "размытые" формулировки без конкретики. Зато лучшие результаты дают запросы с четко очерченными требованиями и рамками, которые не оставляют модели пространства для излишней импровизации.

искусственный интеллект чат-бот ChatGPT полезные советы собеседование промпт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации