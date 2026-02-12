8 промптов для резюме с ChatGPT — как получить больше собеседований

Люди на собеседовании. Фото: Unsplash

Ноль ответов и ноль собеседований после десятков откликов это ситуация, которая знакома многим кандидатам. Один из способов быстро "пересобрать" резюме под реалии рекрутинга — прогнать его через четкие запросы к искусственному интеллекту, которые подсвечивают слабые места.

О 8 промптах для резюме, которые помогают получить больше приглашений, пишут пользователи на Threads.

Аудит отказа

Промпт: "Действуй как старший рекрутер, который нанимает на эту роль. Просмотри мое резюме так, будто у тебя есть только 10 секунд. Четко объясни, почему меня отклонят и что срочно исправить, чтобы пройти первый фильтр".

Этот запрос имитирует реальный "скрининг в несколько секунд" и показывает, что именно отталкивает на первом этапе.

Настройка под ATS

Промпт: "Перепиши мое резюме так, чтобы оно проходило современные ATS-фильтры, оставаясь естественным и человечным. Используй релевантные ключевые слова корректно, без переспама и искусственности".

Промпт помогает адаптировать формулировки под автоматические системы отбора, не превращая текст в набор ключевых слов.

Акцент на результат в буллетах

Промпт: "Перепиши булеты в моем резюме с фокусом на результаты, влияние и достижения, а не на задачи. Сделай их четкими, измеримыми и привлекательными для рекрутеров".

После такого переписывания опыт будет выглядеть не как список обязанностей, а как доказательство пользы для бизнеса.

Матч с вакансией

Промпт: "Сравни мое резюме с этим описанием должности и определи недостающие навыки, слабые формулировки и несоответствия. Затем перепиши только необходимое, чтобы улучшить соответствие".

Этот подход помогает точечно подтянуть резюме под конкретную роль без полного переписывания "с нуля".

Версия, приносящая собеседования

Промпт: "Создай отшлифованную версию моего резюме, оптимизированную специально для увеличения количества звонков на собеседование для этой роли и уровня сеньорности".

Промпт фокусируется на подаче, которая лучше всего работает для приглашений, а не просто на "красивом тексте".

6-секундное сканирование

Промпт: "Перепиши верхнюю часть моего резюме так, чтобы рекрутер за 6 секунд четко понял мою ценность".

Это способ сделать верх резюме максимально читабельным и "продажным" в первые секунды просмотра.

Сопроводительное письмо

Промпт: "Напиши короткое, уверенное и персонализированное сопроводительное письмо, которое звучит по-человечески, быстро показывает ценность и мотивирует рекрутера открыть мое резюме".

Запрос формирует короткое письмо без канцелярита, которое усиливает резюме и подталкивает рекрутера открыть вложение.

Хук профессионального резюме

Промпт: "Перепиши мой профиль/резюме так, чтобы позиционировать меня как сильного кандидата на собеседование, даже если я не выполняю все требования должности".

Этот вариант помогает правильно подать сильные стороны, когда совпадение с вакансией не идеальное.

Напомним, искусственный интеллект сегодня активно применяют не только для написания текстов, но и для подготовки презентаций. Благодаря правильно сформулированным промптам можно за считанные минуты собрать проект любой сложности, охватив все ключевые этапы работы.

Также мы писали, что многие пользователи привыкли обращаться к чат-ботам максимально вежливо и в ответ получают такие же осторожные, "размытые" формулировки без конкретики. Зато лучшие результаты дают запросы с четко очерченными требованиями и рамками, которые не оставляют модели пространства для излишней импровизации.