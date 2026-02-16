Як прискорити будь-який смартфон через ChatGPT — 8 промптів проти лагів

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Смартфони інколи починають "лагати" без видимої причини: інтерфейс смикається, застосунки відкриваються довше, а прості дії займають більше часу, ніж раніше. Існує підхід, який допоможе прискорити будь-який телефон без скидання налаштувань і візиту до сервісу — за допомогою правильно сформульованих запитів до ChatGPT.

Про вісім промптів для ChatGPT, які радять використати, щоб "оживити" смартфон, пишуть користувачі на Threads.

Перевірка оптимізації системи

Промпт: "Проаналізуй мої поточні налаштування смартфона і скажи, які параметри, фонові процеси та функції гальмують продуктивність. Дай покроковий план виправлень для інтенсивного щоденного використання".

Глибоке очищення сховища

Промпт: "Проведи аудит пам'яті мого смартфона і скажи, які застосунки, приховані файли, кеші та дублікати медіа займають найбільше місця. Дай чіткий план видалення без ризику для важливих даних".

Звіт про поведінку застосунків

Промпт: "Оціни, як мої застосунки можуть спричиняти лаги. Визнач ті, що виснажують ОЗП, працюють у фоні без потреби або мають пошкоджені дані. Порадь, які краще розвантажити чи примусово зупинити".

Оптимізатор стану батареї

Промпт: "Переглянь мої налаштування батареї та патерни використання. Поясни, що шкодить ресурсу батареї, і запропонуй зміни для миттєвого підвищення продуктивності та зменшення тротлінгу".

Тюнінг швидкості мережі

Промпт: "Проведи мене через оптимізацію Wi-Fi, мобільних даних і мережевих налаштувань, щоб прибрати "вузькі місця", збільшити швидкість завантаження й усунути лаги, пов'язані з повільною мережею".

Скидання прихованих налаштувань

Промпт: "Перелічи приховані низькорівневі налаштування смартфона, які можна безпечно скинути (на кшталт мережевих, геоданих, словника клавіатури), аби миттєво прискорити роботу без втрати даних".

Очищення кешу та процесів

Промпт: "Дай найшвидші ручні кроки, щоб очистити системний кеш, прибрати приховане сміття застосунків і перезапустити фонові процеси, аби телефон став плавнішим без сторонніх програм".

Режим максимальної продуктивності

Промпт: "Створи кастомне налаштування "performance-first" для мого смартфона. Додай рекомендовані тумблери, параметри екрана, системну поведінку, обмеження для застосунків і автоматизації для максимальної швидкості".

Нагадаємо, користувачі звикли формулювати запити до чатботів максимально ввічливо й у відповідь отримувати такі ж обережні формулювання без чіткої конкретики. Водночас більш результативними часто виявляються запити з чітко окресленими вимогами та рамками, які не залишають моделі простору для зайвої імпровізації.

Також ми писали, що штучний інтелект сьогодні застосовують не лише для написання текстів, а й для підготовки презентацій. Завдяки правильно сформульованим промптам можна за лічені хвилини створити проєкт будь-якої складності, охопивши всі ключові етапи роботи.