Еволюція будь-якого продукту в Nano Banana — як створити 3D-постер

Шкала еволюції автомобілей Porsche 911 Carrera. Фото: створено моделлю штучного інтелекту Nano Banana/Threads

Серед ентузіастів, що займаються генеруванням зображень за допомогою штучного інтелекту, поширюється тренд "еволюційних" постерів, що показують шлях продукту від першого прототипу до футуристичної версії. Для цього використовують спеціальний промпт-шаблон.

Промптом поділилися користувачі на Threads.

Реклама

Читайте також:

Як створити шкалу еволюції продукту в Nano Banana

Використовуйте промпт, розділений на кілька частин. Перша частина "Роль і тема":

"Основою тренду став формат 16:9 під заголовком "ЕВОЛЮЦІЯ [Назва продукту]". Ідея полягає у створенні енциклопедичного постера з інфографікою, де продукт має вигляд експонату музейного рівня, а навколо нього розгортається шар технічної документації — від креслень до таблиць параметрів".

Друга частина "Хронологічна лінійка як "герой" композиції":

"Центральним елементом макета виступає горизонтальна шкала, на якій у хронологічному порядку розміщують 8-12 історичних версій продукту. Лінійка починається з найпершого прототипу й завершується останньою, максимально футуристичною моделлю — усе вивірено по центру кадру та підпорядковано ідеї розвитку".

Третя частина "Рендеринг із акцентом на матеріали та "старіння":

"Візуально формат тримається на гіперреалістичному 3D-рендері у 8K. Особливий фокус — на зміні текстур і відчутті часу: ранні матеріали мають демонструвати природне старіння та сліди експлуатації, тоді як сучасні версії мають бездоганний та технологічний вигляд".

Четверта частина "Полотно бренду", який стосується фону, колонтитулу та впізнаваного стилю:

"Постер будується на глибокому, насиченому за фактурою фоні фірмового кольору. Поверх нього накладають кілька напівпрозорих шарів водяних знаків — старовинні патентні креслення, рукописні інженерні нотатки й газетні вирізки, пов'язані з історією бренду. Угорі по центру передбачено висококонтрастний логотип і жирний заголовок, який "збирає" композицію".

П'ята частина промпта "Естетика "надщільних" даних":

"Окремий принцип — навмисна перенасиченість упорядкованою інформацією, що формує відчуття "естетики даних". Це досягається сіткою анотацій: сотні тонких білих ліній з'єднують ключові компоненти (криві, кнопки, повзунки) з компактними текстовими блоками та табличними вставками, які ніби "плавають" у просторі навколо об'єктів. У макеті також передбачені контекстні "модулі епох" над виробами — з маркерами десятиліть, круглі збільшувальні вставки-"лупи" для деталей текстур і механізмів, а внизу — структурована панель технічних характеристик із точними параметрами на кшталт ваги, габаритів, року випуску та коду матеріалу".

Шоста частина "Якість подачі як у топових 3D-проєктах":

"У вимогах до фінального вигляду — рендер Octane-рівня, естетика Unreal Engine 5 і редакційна (журнальна) верстка. Важливими є об'ємне освітлення, чіткий фокус, професійну кольорокорекція та продуманий інформаційний дизайн, який тримає складний "перевантажений" макет читабельним".

У результаті використання промпта можна отримати детальний постер, який демонструє шкалу еволюції певного продукту. Наприклад, можна згенерувати еволюцію автомобілей Audi.

Еволюція автомобілей Audi в Nano Banana. Фото: згенеровано штучним інтелектом Nano Banana

Хоча генерація і не ідеально точна, переробивши деякі частини промпта під себе, можна буде досягнути кращого результату.

Нагадаємо, штучний інтелект усе частіше витісняє спеціалізовані застосунки для вивчення мов, адже здатен одночасно пояснювати граматику, допомагати з новою лексикою та відтворювати реалістичні діалоги. Замість шаблонних вправ користувач отримує адаптивні підказки, що враховують рівень підготовки, обрану тему й конкретні життєві ситуації.

Також ми писали, що штучний інтелект активно застосовують не лише для роботи з текстами, а й для створення презентацій. За допомогою правильно сформульованих запитів можна за кілька хвилин підготувати проєкт будь-якої складності, охопивши всі ключові етапи підготовки.