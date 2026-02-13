Еволюція будь-якого продукту в Nano Banana — як створити 3D-постер

Як створити шкалу еволюції будь-якого продукту в Nano Banana
Серед ентузіастів, що займаються генеруванням зображень за допомогою штучного інтелекту, поширюється тренд "еволюційних" постерів, що показують шлях продукту від першого прототипу до футуристичної версії. Для цього використовують спеціальний промпт-шаблон.
Промптом поділилися користувачі на Threads.
Як створити шкалу еволюції продукту в Nano Banana
Використовуйте промпт, розділений на кілька частин. Перша частина "Роль і тема":
- "Основою тренду став формат 16:9 під заголовком "ЕВОЛЮЦІЯ [Назва продукту]". Ідея полягає у створенні енциклопедичного постера з інфографікою, де продукт має вигляд експонату музейного рівня, а навколо нього розгортається шар технічної документації — від креслень до таблиць параметрів".
Друга частина "Хронологічна лінійка як "герой" композиції":
- "Центральним елементом макета виступає горизонтальна шкала, на якій у хронологічному порядку розміщують 8-12 історичних версій продукту. Лінійка починається з найпершого прототипу й завершується останньою, максимально футуристичною моделлю — усе вивірено по центру кадру та підпорядковано ідеї розвитку".
Третя частина "Рендеринг із акцентом на матеріали та "старіння":
- "Візуально формат тримається на гіперреалістичному 3D-рендері у 8K. Особливий фокус — на зміні текстур і відчутті часу: ранні матеріали мають демонструвати природне старіння та сліди експлуатації, тоді як сучасні версії мають бездоганний та технологічний вигляд".
Четверта частина "Полотно бренду", який стосується фону, колонтитулу та впізнаваного стилю:
- "Постер будується на глибокому, насиченому за фактурою фоні фірмового кольору. Поверх нього накладають кілька напівпрозорих шарів водяних знаків — старовинні патентні креслення, рукописні інженерні нотатки й газетні вирізки, пов'язані з історією бренду. Угорі по центру передбачено висококонтрастний логотип і жирний заголовок, який "збирає" композицію".
П'ята частина промпта "Естетика "надщільних" даних":
- "Окремий принцип — навмисна перенасиченість упорядкованою інформацією, що формує відчуття "естетики даних". Це досягається сіткою анотацій: сотні тонких білих ліній з'єднують ключові компоненти (криві, кнопки, повзунки) з компактними текстовими блоками та табличними вставками, які ніби "плавають" у просторі навколо об'єктів. У макеті також передбачені контекстні "модулі епох" над виробами — з маркерами десятиліть, круглі збільшувальні вставки-"лупи" для деталей текстур і механізмів, а внизу — структурована панель технічних характеристик із точними параметрами на кшталт ваги, габаритів, року випуску та коду матеріалу".
Шоста частина "Якість подачі як у топових 3D-проєктах":
- "У вимогах до фінального вигляду — рендер Octane-рівня, естетика Unreal Engine 5 і редакційна (журнальна) верстка. Важливими є об'ємне освітлення, чіткий фокус, професійну кольорокорекція та продуманий інформаційний дизайн, який тримає складний "перевантажений" макет читабельним".
У результаті використання промпта можна отримати детальний постер, який демонструє шкалу еволюції певного продукту. Наприклад, можна згенерувати еволюцію автомобілей Audi.
Хоча генерація і не ідеально точна, переробивши деякі частини промпта під себе, можна буде досягнути кращого результату.
