Как создать шкалу эволюции любого продукта в Nano Banana

Как создать шкалу эволюции любого продукта в Nano Banana

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:32
Эволюция любого продукта в Nano Banana — как создать 3D-постер
Шкала эволюции автомобилей Porsche 911 Carrera. Фото: создано моделью искусственного интеллекта Nano Banana/Threads

Среди энтузиастов, занимающихся генерированием изображений с помощью искусственного интеллекта, распространяется тренд "эволюционных" постеров, показывающих путь продукта от первого прототипа до футуристической версии. Для этого используют специальный промпт-шаблон.

Промптом поделились пользователи на Threads.

Читайте также:

Как создать шкалу эволюции продукта в Nano Banana

Используйте промпт, разделенный на несколько частей. Первая часть "Роль и тема":

  • "Основой тренда стал формат 16:9 под заголовком "ЭВОЛЮЦИЯ [Название продукта]". Идея заключается в создании энциклопедического постера с инфографикой, где продукт имеет вид экспоната музейного уровня, а вокруг него разворачивается слой технической документации от чертежей до таблиц параметров".

Вторая часть "Хронологическая линейка как "герой" композиции":

  • "Центральным элементом макета выступает горизонтальная шкала, на которой в хронологическом порядке размещают 8-12 исторических версий продукта. Линейка начинается с самого первого прототипа и завершается последней, максимально футуристической моделью все выверено по центру кадра и подчинено идее развития".

Третья часть "Рендеринг с акцентом на материалы и "старение":

  • "Визуально формат держится на гиперреалистичном 3D-рендере в 8K. Особый фокус на изменении текстур и ощущении времени: ранние материалы должны демонстрировать естественное старение и следы эксплуатации, тогда как современные версии выглядят безупречно и технологично".

Четвертая часть "Полотно бренда", который касается фона, колонтитула и узнаваемого стиля:

  • "Постер строится на глубоком, насыщенном по фактуре фоне фирменного цвета. Поверх него накладывают несколько полупрозрачных слоев водяных знаков старинные патентные чертежи, рукописные инженерные заметки и газетные вырезки, связанные с историей бренда. Вверху по центру предусмотрен высококонтрастный логотип и жирный заголовок, который "собирает" композицию".

Пятая часть промпта "Эстетика "сверхплотных" данных":

  • "Отдельный принцип намеренная перенасыщенность упорядоченной информацией, формирующая ощущение "эстетики данных". Это достигается сеткой аннотаций: сотни тонких белых линий соединяют ключевые компоненты (кривые, кнопки, ползунки) с компактными текстовыми блоками и табличными вставками, которые будто "плавают" в пространстве вокруг объектов. В макете также предусмотрены контекстные "модули эпох" над изделиями с маркерами десятилетий, круглые увеличительные вставки-"лупы" для деталей текстур и механизмов, а внизу структурированная панель технических характеристик с точными параметрами вроде веса, габаритов, года выпуска и кода материала".

Шестая часть "Качество подачи как в топовых 3D-проектах":

  • "В требованиях к финальному виду рендер Octane-уровня, эстетика Unreal Engine 5 и редакционная (журнальная) верстка. Важными являются объемное освещение, четкий фокус, профессиональная цветокоррекция и продуманный информационный дизайн, который держит сложный "перегруженный" макет читабельным".

В результате использования промпта можно получить детальный постер, демонстрирующий шкалу эволюции определенного продукта. Например, можно сгенерировать эволюцию автомобилей Audi.

Эволюция автомобилей Audi в Nano Banana
Эволюция автомобилей Audi в Nano Banana. Фото: сгенерировано искусственным интеллектом Nano Banana

Хотя генерация и не идеально точная, переделав некоторые части промпта под себя, можно будет достичь лучшего результата.

Напомним, искусственный интеллект все чаще вытесняет специализированные приложения для изучения языков, ведь способен одновременно объяснять грамматику, помогать с новой лексикой и воспроизводить реалистичные диалоги. Вместо шаблонных упражнений пользователь получает адаптивные подсказки, учитывающие уровень подготовки, выбранную тему и конкретные жизненные ситуации.

Также мы писали, что искусственный интеллект активно применяют не только для работы с текстами, но и для создания презентаций. С помощью правильно сформулированных запросов можно за несколько минут подготовить проект любой сложности, охватив все ключевые этапы подготовки.

фото чат-бот эволюция 3D промпт Nano Banana
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
