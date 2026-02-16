Как ускорить любой смартфон через ChatGPT — 8 промптов против лагов

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Смартфоны иногда начинают "лагать" без видимой причины: интерфейс дергается, приложения открываются дольше, а простые действия занимают больше времени, чем раньше. Существует подход, который поможет ускорить любой телефон без сброса настроек и визита в сервис — с помощью правильно сформулированных запросов к ChatGPT.

О восьми промптах для ChatGPT, которые советуют использовать, чтобы "оживить" смартфон, пишут пользователи на Threads.

Проверка оптимизации системы

Промпт: "Проанализируй мои текущие настройки смартфона и скажи, какие параметры, фоновые процессы и функции тормозят производительность. Дай пошаговый план исправлений для интенсивного ежедневного использования".

Глубокая очистка хранилища

Промпт: "Проведи аудит памяти моего смартфона и скажи, какие приложения, скрытые файлы, кэши и дубликаты медиа занимают больше всего места. Дай четкий план удаления без риска для важных данных".

Отчет о поведении приложений

Промпт: "Оцени, как мои приложения могут вызывать лаги. Определи те, которые истощают ОЗУ, работают в фоне без надобности или имеют поврежденные данные. Посоветуй, какие лучше разгрузить или принудительно остановить".

Оптимизатор состояния батареи

Промпт: "Просмотри мои настройки батареи и паттерны использования. Объясни, что вредит ресурсу батареи, и предложи изменения для мгновенного повышения производительности и уменьшения тротлинга".

Тюнинг скорости сети

Промпт: "Проведи меня через оптимизацию Wi-Fi, мобильных данных и сетевых настроек, чтобы убрать "узкие места", увеличить скорость загрузки и устранить лаги, связанные с медленной сетью".

Сброс скрытых настроек

Промпт: "Перечисли скрытые низкоуровневые настройки смартфона, которые можно безопасно сбросить (вроде сетевых, геоданных, словаря клавиатуры), чтобы мгновенно ускорить работу без потери данных".

Очистка кэша и процессов

Промпт: "Дай быстрые ручные шаги, чтобы очистить системный кэш, убрать скрытый мусор приложений и перезапустить фоновые процессы, чтобы телефон стал более плавным без посторонних программ".

Режим максимальной производительности

Промпт: "Создай кастомную настройку "performance-first" для моего смартфона. Добавь рекомендованные тумблеры, параметры экрана, системное поведение, ограничения для приложений и автоматизации для максимальной скорости".

Напомним, пользователи привыкли формулировать запросы к чат-ботам максимально вежливо и в ответ получать такие же осторожные формулировки без четкой конкретики. В то же время более результативными часто оказываются запросы с четко очерченными требованиями и рамками, которые не оставляют модели пространства для излишней импровизации.

Также мы писали, что искусственный интеллект сегодня применяют не только для написания текстов, но и для подготовки презентаций. Благодаря правильно сформулированным промптам можно за считанные минуты создать проект любой сложности, охватив все ключевые этапы работы.