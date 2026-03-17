Microsoft использует ИИ-слоп для рекламы функций Windows 11

Microsoft начала использовать изображения, созданные искусственным интеллектом, в материалах Windows Learning Center о функциях Windows 11. Под такими иллюстрациями появляется пометка "AI Art Created by Copilot".

Об этом пишет WindowsLatest.

Речь идет не о главных изображениях на страницах, а о встроенных иллюстрациях внутри самих публикаций. WindowsLatest утверждает, что в блоге Windows Learning Center Microsoft начала добавлять сцены с людьми, сгенерированными Copilot, а на официальных страницах Microsoft действительно можно увидеть подпись "AI Art Created by Copilot" под соответствующими изображениями.

Сгенерированное искусственным интеллектом рекламное изображение на сайте Microsoft. Фото: Windows Latest

Без открытия материала эти иллюстрации могут выглядеть как обычные рекламные фото. После перехода в полную версию статьи Microsoft прямо указывает, что это ИИ-изображения, сгенерированные с помощью Copilot.

Отдельно издание раскритиковало качество таких визуалов. В качестве примера WindowsLatest привело иллюстрации, где элементы интерфейса Windows 11 отображены неточно, в частности виджет-панель имеет вид, который не совпадает с реальным оформлением системы. Есть также пример с неправдоподобным значком Edge.

Такой подход может производить ложное впечатление о реальном виде функций Windows. Издание предполагает, что Microsoft либо демонстрирует возможности Copilot, либо уменьшает расходы на студийную съемку и работу с моделями.

