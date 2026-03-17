Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Microsoft использует ИИ-слоп для рекламы функций Windows 11

Microsoft использует ИИ-слоп для рекламы функций Windows 11

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 10:34
Логотип компании Microsoft на фасаде здания. Фото: Unsplash

Microsoft начала использовать изображения, созданные искусственным интеллектом, в материалах Windows Learning Center о функциях Windows 11. Под такими иллюстрациями появляется пометка "AI Art Created by Copilot".

Об этом пишет WindowsLatest.

Реклама
Речь идет не о главных изображениях на страницах, а о встроенных иллюстрациях внутри самих публикаций. WindowsLatest утверждает, что в блоге Windows Learning Center Microsoft начала добавлять сцены с людьми, сгенерированными Copilot, а на официальных страницах Microsoft действительно можно увидеть подпись "AI Art Created by Copilot" под соответствующими изображениями.

Сгенерированные ИИ-изображения на сайте Microsoft
Сгенерированное искусственным интеллектом рекламное изображение на сайте Microsoft. Фото: Windows Latest

Без открытия материала эти иллюстрации могут выглядеть как обычные рекламные фото. После перехода в полную версию статьи Microsoft прямо указывает, что это ИИ-изображения, сгенерированные с помощью Copilot.

Отдельно издание раскритиковало качество таких визуалов. В качестве примера WindowsLatest привело иллюстрации, где элементы интерфейса Windows 11 отображены неточно, в частности виджет-панель имеет вид, который не совпадает с реальным оформлением системы. Есть также пример с неправдоподобным значком Edge.

Такой подход может производить ложное впечатление о реальном виде функций Windows. Издание предполагает, что Microsoft либо демонстрирует возможности Copilot, либо уменьшает расходы на студийную съемку и работу с моделями.

После новостей о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США часть пользователей в США начала массово удалять приложение ChatGPT. По данным аналитики, после объявления о контракте в конце февраля количество деинсталляций резко возросло почти втрое.

В то же время интерес к функциям искусственного интеллекта в гаджетах остается неоднозначным. Несмотря на активное внедрение ИИ в смартфоны и компьютеры, многие пользователи относятся к таким возможностям осторожно.

Microsoft реклама Windows искусственный интеллект компьютеры
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации