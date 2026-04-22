Рынок ИИ становится жестче: люди постепенно отказываются от ChatGPT

Приложение ChatGPT на экране смартфона.

ChatGPT остается самым популярным сервисом генеративного искусственного интеллекта, однако его преимущество уже не выглядит таким безоговорочным, как раньше. На фоне роста Gemini, Claude и других платформ доля OpenAI в мировом веб-трафике среди ИИ-сервисов заметно сократилась.

Почему ChatGPT постепенно теряет популярность

Популярность ChatGPT постепенно снижается, хотя сервис продолжает удерживать первое место среди инструментов генеративного искусственного интеллекта. По данным Similarweb, в марте 2026 года доля ChatGPT в мировом веб-трафике среди ИИ-платформ составляла 56,72%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 77,43%.

Трафик использования сайтов с ИИ-чатботами.

Падение заметно и в более коротком промежутке. Только за последние три месяца доля сервиса снизилась с 63,19% до нынешнего уровня. В это же время конкуренты продолжали активно усиливать свои позиции, расширяя функциональность и наращивая аудиторию.

Ближайшим преследователем стал Gemini от Google. Его доля выросла до 25,46%, хотя еще год назад составляла около 6%. Такую динамику связывают с развитием новых моделей, усилением возможностей работы с изображениями и более глубокой интеграцией в сервисы Google.

Третью позицию занял Claude от Anthropic, который также демонстрирует быстрый рост. Если в начале года его доля составляла 2,22%, то уже в марте она поднялась до 6,02%. Сервис особенно активно используют разработчики и корпоративные клиенты благодаря сильным инструментам для программирования.

В первую семерку также вошли DeepSeek с долей 3,74%, Grok с 3,44%, Microsoft Copilot с 1,99% и Perplexity с 1,64%. При этом Grok, наоборот, теряет позиции — за год его доля сократилась более чем вдвое.

Несмотря на уменьшение доли рынка, OpenAI продолжает расти в абсолютных показателях. По имеющимся данным, сервис уже имеет около 900 миллионов еженедельных активных пользователей.

