В Украине запустили PetRadar: ИИ-сервис для поиска потерявшихся животных

В Украине запустили бесплатный онлайн-сервис PetRadar, который помогает искать потерянных домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Платформа анализирует фото, находит визуальные совпадения среди объявлений и упрощает поиск для владельцев, которым больше не нужно вручную просматривать десятки сообщений в соцсетях.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Threads.

Как работает сервис PetRadar

О запуске сервиса сообщил украинский разработчик Денис Лищук. Новый инструмент работает как платформа для поиска потерянных и найденных животных, используя технологии распознавания изображений.

Пользователю достаточно загрузить фото животного, после чего система анализирует его мордочку, формирует так называемый визуальный отпечаток и ищет совпадения в интернете. Фактически речь идет об аналоге технологии распознавания лиц, адаптированном для домашних любимцев.

По словам разработчика, в работе PetRadar используется современный набор инструментов для компьютерного зрения и поиска похожих изображений. В частности, система сочетает Vision Transformer, embeddings, YOLOv8, DINOv2 и pgvector в Postgres для поиска совпадений по cosine similarity.

Если система не может корректно определить морду животного, в сервисе подключается резервная модель.

Сервис предлагает сразу несколько функций, которые должны упростить поиск. Среди них — поиск по фото, автоматическое сопоставление потерянных и найденных животных, email-оповещение о совпадениях, определение геолокации по фото, создание PDF-флаеров с QR-кодом и интерактивная карта с животными в выбранном регионе.

PetRadar поддерживает 23 языка. По словам автора, главная задача платформы — автоматизировать процесс поиска и показывать пользователям самые актуальные совпадения в пределах ближайшего радиуса.

