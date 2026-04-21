Що таке cookie-файли на сайтах та чи варто їх всі приймати

Під час відвідування сайтів користувачі все частіше бачать вікно з пропозицією прийняти або відхилити cookies. У більшості випадків безпечнішим вибором вважається відмова від необов'язкових cookies, хоча повністю без них сайт може працювати не так, як очікується.

Про те, що таке cookies та чи варто їх приймати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що таке cookies та чому не всі з них корисні

Cookies — це дані, які сайт передає браузеру для збереження. Вони потрібні для того, щоб сторінка працювала коректно, запам'ятовувала окремі налаштування та могла підлаштовуватися під дії користувача.

Саме тому частина cookies справді корисна. Вони можуть відповідати за безпеку, збереження товарів у кошику, автозаповнення полів, мовні налаштування або інші базові функції. Без них деякі сайти можуть працювати некоректно або втрачати важливі елементи зручності.

Найчастіше варто погоджуватися саме на essential cookies, тобто обов'язкові. Вони потрібні для базової роботи сайту і не стосуються активного рекламного стеження в тому обсязі, як це роблять інші типи cookies.

Читайте також:

Такі файли можуть відповідати за коректне завантаження сторінки, збереження вибраних параметрів або захист під час користування сайтом. Саме тому повна відмова навіть від них не завжди є зручною.

Натомість non-essential cookies, тобто необов'язкові, частіше пов'язані зі збором даних про поведінку користувача. Саме вони використовуються для аналітики, рекламного стеження, персоналізованих оголошень і роботи сторонніх сервісів.

Особливо це стосується third-party cookies — сторонніх cookies, які працюють не стільки для самого сайту, скільки для відстеження активності користувача в інтернеті. Саме через них людина може згодом бачити таргетовану рекламу після пошуку певного товару або перегляду конкретної теми.

Окремо до небажаних часто відносять advertising cookies, analytics cookies і social media cookies. Вони можуть використовуватися для показу реклами, аналізу дій на сайті або інтеграції із соцмережами, але водночас сильніше втручаються в приватність.

Якщо користувач натискає accept all, він погоджується і на обов'язкові, і на необов'язкові cookies. Якщо ж обирає reject all, сайт зазвичай залишає лише мінімально необхідні для роботи файли.

У багатьох випадках сайти також дозволяють самостійно керувати налаштуваннями cookies й окремо вмикати або вимикати різні категорії. Якщо такої кнопки немає у спливаючому вікні, вона часто ховається внизу сторінки в розділі Cookies або Cookie Settings.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидке розряджання смартфона не завжди пов'язане лише з TikTok, Reels чи YouTube, адже помітно витрачати заряд може навіть звичний браузер.

Також Новини.LIVE розповідали, що Chrome опинився майже наприкінці свіжого рейтингу приватності, поступившись більшості конкурентів за рівнем захисту даних користувачів.