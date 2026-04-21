Что такое cookie-файлы на сайтах и стоит ли их все принимать

При посещении сайтов пользователи все чаще видят окно с предложением принять или отклонить cookies. В большинстве случаев более безопасным выбором считается отказ от необязательных cookies, хотя полностью без них сайт может работать не так, как ожидается.

О том, что такое cookies и стоит ли их принимать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что такое cookies и почему не все из них полезны

Cookies — это данные, которые сайт передает браузеру для сохранения. Они нужны для того, чтобы страница работала корректно, запоминала отдельные настройки и могла подстраиваться под действия пользователя.

Именно поэтому часть cookies действительно полезна. Они могут отвечать за безопасность, сохранение товаров в корзине, автозаполнение полей, языковые настройки или другие базовые функции. Без них некоторые сайты могут работать некорректно или терять важные элементы удобства.

Чаще всего стоит соглашаться именно на essential cookies, то есть обязательные. Они нужны для базовой работы сайта и не касаются активного рекламного слежения в том объеме, как это делают другие типы cookies.

Такие файлы могут отвечать за корректную загрузку страницы, сохранение выбранных параметров или защиту во время пользования сайтом. Именно поэтому полный отказ даже от них не всегда удобен.

Зато non-essential cookies, то есть необязательные, чаще связаны со сбором данных о поведении пользователя. Именно они используются для аналитики, рекламного слежения, персонализированных объявлений и работы сторонних сервисов.

Особенно это касается third-party cookies — сторонних cookies, которые работают не столько для самого сайта, сколько для отслеживания активности пользователя в интернете. Именно из-за них человек может впоследствии видеть таргетированную рекламу после поиска определенного товара или просмотра конкретной темы.

Отдельно к нежелательным часто относят advertising cookies, analytics cookies и social media cookies. Они могут использоваться для показа рекламы, анализа действий на сайте или интеграции с соцсетями, но при этом сильнее вмешиваются в приватность.

Если пользователь нажимает accept all, он соглашается и на обязательные, и на необязательные cookies. Если же выбирает reject all, сайт обычно оставляет только минимально необходимые для работы файлы.

Во многих случаях сайты также позволяют самостоятельно управлять настройками cookies и отдельно включать или выключать различные категории. Если такой кнопки нет во всплывающем окне, она часто прячется внизу страницы в разделе Cookies или Cookie Settings.

