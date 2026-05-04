Як очистити кеш в браузері Google Chrome: інструкція для ПК, Android та iPhone

Google Chrome зберігає частину даних із сайтів, щоб сторінки відкривалися швидше під час повторного відвідування. Але з часом кеш може накопичуватися, застарівати або спричиняти збої, через що браузер починає працювати повільніше.

Про те, як очистити кеш в Google Chrome та прискорити браузер, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що таке кеш у Chrome

Коли користувач уперше відкриває сайт, браузер завантажує зображення, скрипти та інші елементи сторінки. Якщо сайт важкий або інтернет працює нестабільно, це може займати більше часу.

Щоб не завантажувати всі дані повторно, Chrome зберігає частину файлів у кеші. Завдяки цьому сторінки можуть відкриватися швидше. Але якщо таких тимчасових файлів стає забагато або вони застарівають, браузер може почати працювати некоректно.

Постійно видаляти кеш не потрібно. Це варто робити тоді, коли Chrome починає помітно гальмувати, сайти відкриваються неправильно, не оновлюється вміст сторінок або з'являються дивні помилки під час завантаження.

Також періодичне очищення раз на місяць може допомогти уникнути накопичення зайвих даних і підтримувати стабільну роботу браузера.

Як очистити кеш Chrome на комп’ютері

На комп'ютері потрібно відкрити Chrome, натиснути на три крапки у правому верхньому куті й перейти в "Налаштування". Далі слід відкрити розділ "Конфіденційність і безпека", знайти пункт із даними про роботу в браузері та вибрати видалення даних із пристрою.

У вікні можна вказати, що саме потрібно очистити: кешовані зображення і файли, cookies або історію браузера. Також доступний вибір періоду — від останньої години до повного очищення за весь час.

Як очистити кеш Chrome на Android

На Android процес майже такий самий. Потрібно відкрити Chrome, перейти в меню, зайти в налаштування, потім у "Конфіденційність і безпека" та вибрати очищення даних браузера.

Окремо кеш можна очистити і через системні налаштування смартфона. Для цього потрібно відкрити список застосунків, вибрати Chrome, перейти в розділ пам'яті й натиснути "Очистити кеш". Такий спосіб дозволяє прибрати тимчасові файли без видалення інших даних.

Як очистити кеш Chrome на iPhone

На iOS дії схожі, але меню Chrome розташоване в нижній частині екрана. Потрібно відкрити налаштування браузера, перейти до розділу конфіденційності та вибрати очищення даних перегляду.

Там також можна обрати типи даних і часовий діапазон, щоб не видаляти зайве.

Після очищення кешу деякі сайти можуть відкриватися трохи повільніше під час першого запуску, бо браузеру доведеться заново завантажити їхні елементи. Але натомість це може прибрати помилки, оновити застарілі файли й зробити роботу Chrome стабільнішою.

