Як пришвидшити Android-смартфон: просте очищення без програм

Повільна робота Android-смартфона не завжди означає, що пристрій остаточно застарів і його час міняти. Часто проблема не в залізі, а в накопиченому цифровому смітті, яке поступово перевантажує пам'ять, систему й фонові процеси.

Про те, як прискорити смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CNET.

Видаліть забуті застосунки

Почати варто з програм, якими ви давно не користуєтеся. Вони можуть займати пам'ять, зберігати кеш і залишати після себе дані, навіть якщо іконка на головному екрані вже не потрібна.

Щоб видалити застосунок повністю, краще робити це через налаштування. Для цього потрібно відкрити розділ "Додатки", вибрати непотрібну програму, перейти до "Сховища та кешу", очистити дані й кеш, а вже після цього натиснути "Видалити". Так смартфон позбудеться не лише самої програми, а й частини її залишкових файлів.

Очистіть старі файли та завантаження

Наступний крок — перевірити файли, які накопичилися у пам'яті. На Android легко забути про документи, фото, GIF-зображення, архіви або інші завантаження, які давно не потрібні, але продовжують займати місце.

Для цього достатньо відкрити вбудований файловий менеджер, який може називатися Files або File Manager залежно від виробника. Насамперед варто переглянути папку завантажень, великі файли та тимчасові дані, які система пропонує видалити без втрати особистих фото, контактів чи налаштувань.

Наведіть лад на головному екрані

Після очищення пам'яті варто трохи впорядкувати інтерфейс. Видалення зайвих іконок, створення папок і зміна розміру значків можуть зробити користування смартфоном простішим і візуально легшим.

На більшості Android-смартфонів ці параметри відкриваються після довгого натискання на робочий стіл. Там можна перейти до налаштувань головного екрана і прибрати все, що лише створює безлад.

Змініть кілька системних налаштувань

Додатково можна зменшити навантаження на систему без встановлення сторонніх програм. Для цього радять обмежити фонову активність застосунків, увімкнути темну тему та вимкнути автоматичне додавання нових іконок на робочий стіл.

Такі дрібні зміни допомагають не лише зробити інтерфейс охайнішим, а й зменшити витрати ресурсів та заряду батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може бути простим способом усунути дрібні програмні збої, зависання та зайві фонові процеси, які поступово впливають на швидкодію й автономність. Навіть якщо пристрій працює без помітних проблем, періодичний перезапуск вважають корисною профілактикою як для iPhone, так і для Android-смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що звична порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% уже не має такого безумовного значення, як раніше. Сучасні телефони значно точніше керують процесом заряджання, тому дедалі частіше головною загрозою для акумулятора стає не сам відсоток заряду, а перегрів пристрою.