Как ускорить смартфон: данные, которые нужно удалить для оптимизации устройства

Смартфон со временем может начать тормозить не только из-за возраста, но и из-за накопленных программ, кэша, старых файлов и фоновых процессов. Во многих случаях ускорить работу устройства можно без ремонта — достаточно почистить память и обновить систему.

Удалите ненужные приложения

Начать стоит с программ, которыми вы давно не пользуетесь. Они занимают место в памяти, могут работать в фоновом режиме и расходовать ресурсы смартфона.

На Android приложение можно удалить, удержав его иконку и нажав "Удалить". Также стоит проверить раздел обслуживания устройства в настройках и очистить оперативную память, если такая функция доступна.

На iPhone можно не только полностью удалить программу, но и "устранить" ее, сохранив данные. Для этого нужно перейти в "Параметры" — "Общие" — "Хранилище iPhone" и выбрать соответствующую опцию.

Обновите приложения и систему

Старые версии программ и операционной системы могут работать медленнее, содержать ошибки или хуже взаимодействовать с новыми функциями. Регулярные обновления помогают улучшить стабильность, безопасность и производительность смартфона.

На Android обновления приложений можно проверить в Google Play в разделе "Управление приложениями и устройством". Обновление системы обычно находится в настройках в разделе "Обновление ПО".

На iPhone нужно открыть "Параметры" — "Общие" — "Обновление ПО". Там можно установить обновление вручную или включить автоматическую загрузку.

Очистите кэш и данные браузера

Кэш браузера, файлы cookie и история просмотра со временем могут накапливаться и занимать много места. Из-за этого смартфон или отдельные сайты могут работать медленнее.

На Android кэш браузера можно очистить через настройки приложения или через системный раздел памяти. Для Chrome, Edge или других браузеров также доступна очистка данных в меню конфиденциальности.

На iPhone пользователи Safari могут перейти в "Параметры" — "Safari" — "Стереть историю и данные сайтов". В Chrome или Edge очистка выполняется через раздел "Конфиденциальность и безопасность".

Перезагрузите смартфон

Иногда для ускорения работы достаточно простого перезапуска. Он закрывает временные процессы, очищает часть оперативной памяти и может убрать мелкие сбои.

Если смартфон давно не перезагружался, это действие может дать заметный эффект, особенно на более старых или бюджетных моделях.

Сбросьте устройство до заводских настроек

Если очистка памяти, обновления и перезапуск не помогают, можно рассмотреть сброс до заводских настроек. Это радикальный шаг, который удаляет все данные с устройства, поэтому перед ним обязательно нужно сделать резервную копию.

На Android сброс обычно находится в настройках в разделе "Общее управление" или "Система". На iPhone нужно перейти в "Параметры" — "Общие" — "Перенести данные или сбросить iPhone" — "Стереть все содержимое и параметры".

Ранее Новини.LIVE писали, что покупка нового смартфона не всегда является самым выгодным решением, особенно если флагманские модели предыдущих лет уже заметно подешевели, но до сих пор имеют мощное "железо" и длительную поддержку. В 2026 году некоторые Android-флагманы прошлых поколений остаются вполне актуальными и могут быть более разумной альтернативой новым среднебюджетным устройствам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что перезагрузку смартфона стоит воспринимать не только как способ "оживить" устройство после зависания. Даже если телефон работает без очевидных проблем, периодический перезапуск может помочь убрать мелкие программные сбои, закрыть лишние фоновые процессы и поддерживать более стабильную работу системы.