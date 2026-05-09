Як прискорити смартфон: дані, які потрібно видалити для оптимізації пристрою

Смартфон з часом може почати гальмувати не лише через вік, а й через накопичені програми, кеш, старі файли та фонові процеси. У багатьох випадках прискорити роботу пристрою можна без ремонту — достатньо почистити пам'ять і оновити систему.

Видаліть непотрібні застосунки

Почати варто з програм, якими ви давно не користуєтеся. Вони займають місце в пам'яті, можуть працювати у фоновому режимі й витрачати ресурси смартфона.

На Android застосунок можна видалити, утримавши його іконку та натиснувши "Видалити". Також варто перевірити розділ обслуговування пристрою в налаштуваннях і очистити оперативну пам'ять, якщо така функція доступна.

На iPhone можна не тільки повністю видалити програму, а й "усунути" її, зберігши дані. Для цього потрібно перейти в "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone" і вибрати відповідну опцію.

Оновіть застосунки та систему

Старі версії програм і операційної системи можуть працювати повільніше, містити помилки або гірше взаємодіяти з новими функціями. Регулярні оновлення допомагають покращити стабільність, безпеку й продуктивність смартфона.

На Android оновлення застосунків можна перевірити в Google Play у розділі "Керування додатками й пристроєм". Оновлення системи зазвичай знаходиться в налаштуваннях у розділі "Оновлення ПЗ".

На iPhone потрібно відкрити "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". Там можна встановити оновлення вручну або ввімкнути автоматичне завантаження.

Очистіть кеш і дані браузера

Кеш браузера, файли cookie та історія перегляду з часом можуть накопичуватися й займати багато місця. Через це смартфон або окремі сайти можуть працювати повільніше.

На Android кеш браузера можна очистити через налаштування застосунку або через системний розділ пам'яті. Для Chrome, Edge чи інших браузерів також доступне очищення даних у меню конфіденційності.

На iPhone користувачі Safari можуть перейти в "Параметри" — "Safari" — "Стерти історію і дані сайтів". У Chrome або Edge очищення виконується через розділ "Конфіденційність і безпека".

Перезавантажте смартфон

Іноді для прискорення роботи достатньо простого перезапуску. Він закриває тимчасові процеси, очищає частину оперативної пам'яті й може прибрати дрібні збої.

Якщо смартфон давно не перезавантажувався, ця дія може дати помітний ефект, особливо на старіших або бюджетних моделях.

Скиньте пристрій до заводських налаштувань

Якщо очищення пам'яті, оновлення й перезапуск не допомагають, можна розглянути скидання до заводських налаштувань. Це радикальний крок, який видаляє всі дані з пристрою, тому перед ним обов'язково потрібно зробити резервну копію.

На Android скидання зазвичай знаходиться в налаштуваннях у розділі "Загальне керування" або "Система". На iPhone потрібно перейти в "Параметри" — "Загальні" — "Перенести дані чи скинути iPhone" — "Стерти весь вміст і параметри".

Раніше Новини.LIVE писали, що купівля нового смартфона не завжди є найвигіднішим рішенням, особливо якщо флагманські моделі попередніх років уже помітно подешевшали, але досі мають потужне "залізо" й тривалу підтримку. У 2026 році деякі Android-флагмани минулих поколінь залишаються цілком актуальними та можуть бути розумнішою альтернативою новим середньобюджетним пристроям.

Також Новини.LIVE розповідали, що перезавантаження смартфона варто сприймати не лише як спосіб "оживити" пристрій після зависання. Навіть якщо телефон працює без очевидних проблем, періодичний перезапуск може допомогти прибрати дрібні програмні збої, закрити зайві фонові процеси й підтримувати стабільнішу роботу системи.