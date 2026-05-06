Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 4 старі Android-смартфони, які варті купівлі у 2026 році

4 старі Android-смартфони, які варті купівлі у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 14:24
4 старі Android-смартфони, які вигідно купити у 2026 році
Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Новий смартфон не завжди є найвигіднішим вибором, особливо якщо торішні або позаторішні моделі вже подешевшали, але зберегли потужне залізо й довгу підтримку. У 2026 році деякі Android-флагмани минулих років усе ще мають актуальний вигляд і можуть бути розумнішою покупкою за нові середньобюджетні пристрої.

Про 4 такі моделі смартфонів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra вийшов у 2024 році, але досі залишається одним із найсильніших універсальних Android-смартфонів. Він має великий 6,8-дюймовий AMOLED-екран із частотою 120 Гц, 12 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 5000 мАг і потужний Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua

Окрема перевага моделі — камера. Смартфон отримав систему з чотирьох модулів, зокрема основний сенсор на 200 Мп, тому все ще добре підходить для фото, відео, роботи й розваг.

У 2026 році цінність Galaxy S24 Ultra підсилює тривала підтримка. Samsung обіцяє оновлення Android до 2031 року, тож модель залишатиметься актуальною ще кілька років.

Читайте також:

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro — флагман Google 2023 року, який досі має сенс купувати завдяки камерам, "чистому" Android і швидким оновленням. Смартфон отримує нові версії системи одним із перших і має підтримку до 2030 року.

Смартфон Google Pixel 8 Pro
Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: ek.ua

Модель оснащена OLED-екраном із частотою 120 Гц, чипом Tensor G3 і набором ШІ-функцій Google. Особливо сильним варіантом Pixel 8 Pro залишається для тих, кому важливі мобільна фотографія, стабільні оновлення та простий інтерфейс без зайвих оболонок.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Для тих, хто хоче складаний смартфон, Galaxy Z Fold 6 залишається одним із найцікавіших варіантів. Попри появу новіших моделей, він усе ще пропонує флагманську продуктивність, великий 7,6-дюймовий гнучкий екран і повноцінний набір камер.

Смартфон Samsung Galaxy Fold6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: ek.ua

Його головна перевага у 2026 році — нижча ціна порівняно зі стартовою. На початку продажів смартфон коштував близько 1900 доларів, але тепер його можна знайти дешевше.

Google Pixel 9a

Pixel 9a — найкращий варіант для тих, хто шукає не флагман, а відносно недорогий Android-смартфон із довгою підтримкою. Це модель середнього класу, але з фірмовими можливостями Google і оновленнями до 2032 року.

Смартфон Google Pixel 9a
Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Смартфон поступається флагманам за характеристиками, але добре підходить для щоденного використання, фото, соцмереж, месенджерів і базових задач. Додаткову цінність дають ШІ-функції Google та часті знижки, завдяки яким Pixel 9a може бути особливо вигідним.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільна робота Android-смартфона не завжди означає, що пристрій остаточно застарів і потребує заміни. Часто причина криється не в "залізі", а в накопиченому цифровому смітті, яке поступово перевантажує пам'ять, систему та фонові процеси.

Також Новини.LIVE розповідали, що камера в сучасних Android-смартфонах давно перестала бути лише інструментом для фото й відео. Сьогодні її можливості можна використовувати і в повсякденних завданнях.

Samsung Galaxy Google Pixel Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації