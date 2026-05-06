4 старі Android-смартфони, які вигідно купити у 2026 році

Новий смартфон не завжди є найвигіднішим вибором, особливо якщо торішні або позаторішні моделі вже подешевшали, але зберегли потужне залізо й довгу підтримку. У 2026 році деякі Android-флагмани минулих років усе ще мають актуальний вигляд і можуть бути розумнішою покупкою за нові середньобюджетні пристрої.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra вийшов у 2024 році, але досі залишається одним із найсильніших універсальних Android-смартфонів. Він має великий 6,8-дюймовий AMOLED-екран із частотою 120 Гц, 12 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 5000 мАг і потужний Snapdragon 8 Gen 3.

Окрема перевага моделі — камера. Смартфон отримав систему з чотирьох модулів, зокрема основний сенсор на 200 Мп, тому все ще добре підходить для фото, відео, роботи й розваг.

У 2026 році цінність Galaxy S24 Ultra підсилює тривала підтримка. Samsung обіцяє оновлення Android до 2031 року, тож модель залишатиметься актуальною ще кілька років.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro — флагман Google 2023 року, який досі має сенс купувати завдяки камерам, "чистому" Android і швидким оновленням. Смартфон отримує нові версії системи одним із перших і має підтримку до 2030 року.

Модель оснащена OLED-екраном із частотою 120 Гц, чипом Tensor G3 і набором ШІ-функцій Google. Особливо сильним варіантом Pixel 8 Pro залишається для тих, кому важливі мобільна фотографія, стабільні оновлення та простий інтерфейс без зайвих оболонок.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Для тих, хто хоче складаний смартфон, Galaxy Z Fold 6 залишається одним із найцікавіших варіантів. Попри появу новіших моделей, він усе ще пропонує флагманську продуктивність, великий 7,6-дюймовий гнучкий екран і повноцінний набір камер.

Його головна перевага у 2026 році — нижча ціна порівняно зі стартовою. На початку продажів смартфон коштував близько 1900 доларів, але тепер його можна знайти дешевше.

Google Pixel 9a

Pixel 9a — найкращий варіант для тих, хто шукає не флагман, а відносно недорогий Android-смартфон із довгою підтримкою. Це модель середнього класу, але з фірмовими можливостями Google і оновленнями до 2032 року.

Смартфон поступається флагманам за характеристиками, але добре підходить для щоденного використання, фото, соцмереж, месенджерів і базових задач. Додаткову цінність дають ШІ-функції Google та часті знижки, завдяки яким Pixel 9a може бути особливо вигідним.

