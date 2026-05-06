Samsung визнали найгіршим брендом за ремонтопридатністю: що перевіряли

Під час вибору смартфона важливі не лише камера, екран і продуктивність, а й те, наскільки легко пристрій буде відремонтувати після поломки. Новий звіт показав, що серед великих Android-виробників найслабший результат за ремонтопридатністю отримала Samsung.

Що перевіряли експерти

Дослідження провела американська група громадських інтересів PIRG. Аналітики оцінювали найбільші бренди смартфонів за кількома критеріями: доступність запчастин, простота розбирання, наявність ремонтних інструкцій і можливість використовувати стандартні інструменти.

Саме ці фактори визначають, наскільки легко власник або сервісний центр зможе відремонтувати смартфон без зайвих витрат і складнощів.

а результатами звіту Samsung отримала оцінку D — найгірший показник серед Android-виробників на глобальному ринку. Google показала трохи кращий результат із C-, а найвищу оцінку серед згаданих брендів отримала Motorola — B+.

Це має помітний вигляд на тлі того, що Samsung залишається одним зі світових лідерів із виробництва смартфонів. Проте за зручністю ремонту її пристрої поки поступаються конкурентам.

Схожі висновки є і в незалежних тестах iFixit. За їхніми оцінками, жоден із останніх шести смартфонів Galaxy не отримав понад 5 балів із 10 за шкалою ремонтопридатності.

Це означає, що ремонт таких пристроїв може бути складнішим, ніж у частини конкурентів, особливо якщо йдеться про самостійну заміну деталей або доступність компонентів.

Однією з причин низької оцінки називають не лише конструкцію смартфонів, а й позицію компанії в темі права на ремонт. У звіті зазначається, що Samsung бере участь у галузевих об'єднаннях, які виступають проти законів про право на ремонт.

Водночас дослідники визнають, що компанія поступово покращує конструкцію своїх пристроїв. Але поки цього недостатньо, щоб зрівнятися з брендами, які краще працюють у напрямі ремонтопридатності.

