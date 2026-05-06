Samsung признали худшим брендом по ремонтопригодности: что проверяли

При выборе смартфона важны не только камера, экран и производительность, но и то, насколько легко устройство будет отремонтировать после поломки. Новый отчет показал, что среди крупных Android-производителей самый слабый результат по ремонтопригодности получила Samsung.

Что проверяли эксперты

Исследование провела американская группа общественных интересов PIRG. Аналитики оценивали крупнейшие бренды смартфонов по нескольким критериям: доступность запчастей, простота разборки, наличие ремонтных инструкций и возможность использовать стандартные инструменты.

Именно эти факторы определяют, насколько легко владелец или сервисный центр сможет отремонтировать смартфон без лишних затрат и сложностей.

По результатам отчета Samsung получила оценку D — худший показатель среди Android-производителей на глобальном рынке. Google показала немного лучший результат с C-, а самую высокую оценку среди упомянутых брендов получила Motorola — B+.

Это выглядит заметно на фоне того, что Samsung остается одним из мировых лидеров по производству смартфонов. Тем не менее по удобству ремонта ее устройства пока уступают конкурентам.

Похожие выводы есть и в независимых тестах iFixit. По их оценкам, ни один из последних шести смартфонов Galaxy не получил более 5 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности.

Это означает, что ремонт таких устройств может быть сложнее, чем у части конкурентов, особенно если речь идет о самостоятельной замене деталей или доступности компонентов.

Одной из причин низкой оценки называют не только конструкцию смартфонов, но и позицию компании в теме права на ремонт. В отчете отмечается, что Samsung участвует в отраслевых объединениях, которые выступают против законов о праве на ремонт.

В то же время исследователи признают, что компания постепенно улучшает конструкцию своих устройств. Но пока этого недостаточно, чтобы сравниться с брендами, которые лучше работают в направлении ремонтопригодности.

