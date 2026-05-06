4 старых Android-смартфона, которые выгодно купить в 2026 году

Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Новый смартфон не всегда является самым выгодным выбором, особенно если прошлогодние или позапрошлогодние модели уже подешевели, но сохранили мощное железо и долгую поддержку. В 2026 году некоторые Android-флагманы прошлых лет все еще выглядят актуально и могут быть более разумной покупкой, чем новые среднебюджетные устройства.

О 4 таких моделях смартфонов пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra вышел в 2024 году, но до сих пор остается одним из самых сильных универсальных Android-смартфонов. Он имеет большой 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мАч и мощный Snapdragon 8 Gen 3.

Отдельное преимущество модели — камера. Смартфон получил систему из четырех модулей, в том числе основной сенсор на 200 Мп, поэтому все еще хорошо подходит для фото, видео, работы и развлечений.

В 2026 году ценность Galaxy S24 Ultra усиливает длительная поддержка. Samsung обещает обновление Android до 2031 года, поэтому модель будет оставаться актуальной еще несколько лет.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro — флагман Google 2023 года, который до сих пор имеет смысл покупать благодаря камерам, "чистому" Android и быстрым обновлениям. Смартфон получает новые версии системы одним из первых и имеет поддержку до 2030 года.

Модель оснащена OLED-экраном с частотой 120 Гц, чипом Tensor G3 и набором ИИ-функций Google. Особенно сильным вариантом Pixel 8 Pro остается для тех, кому важны мобильная фотография, стабильные обновления и простой интерфейс без лишних оболочек.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Для тех, кто хочет складной смартфон, Galaxy Z Fold 6 остается одним из самых интересных вариантов. Несмотря на появление более новых моделей, он все еще предлагает флагманскую производительность, большой 7,6-дюймовый гибкий экран и полноценный набор камер.

Его главное преимущество в 2026 году — более низкая цена по сравнению со стартовой. В начале продаж смартфон стоил около 1900 долларов, но теперь его можно найти дешевле.

Google Pixel 9a

Pixel 9a — лучший вариант для тех, кто ищет не флагман, а относительно недорогой Android-смартфон с длинной поддержкой. Это модель среднего класса, но с фирменными возможностями Google и обновлениями до 2032 года.

Смартфон уступает флагманам по характеристикам, но хорошо подходит для ежедневного использования, фото, соцсетей, мессенджеров и базовых задач. Дополнительную ценность дают ИИ-функции Google и частые скидки, благодаря которым Pixel 9a может быть особенно выгодным.

