Что может камера Android-смартфона кроме фото и видео: 5 полезных функций

Камера Android-смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Камера в современных Android-смартфонах давно перестала быть лишь инструментом для съемки. Сегодня она может помогать в повседневных задачах.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Измерение пульса через камеру

Android-смартфон может использовать камеру не только для фото, но и для приблизительного измерения сердечного ритма. Для этого можно использовать приложение Instant Heart Rate, которое работает очень просто: пользователь прикладывает указательный палец к основной задней камере, а через несколько секунд получает результат в ударах в минуту, график PPG и зону нагрузки. Такие данные также можно сохранять для последующего просмотра в истории измерений.

Помощь людям с нарушением зрения

Камера Android может выполнять и функцию вспомогательного инструмента для людей с нарушением зрения. Для этого используются приложения Microsoft Seeing AI и Google Lookout, которые позволяют "видеть" окружающий мир через смартфон.

Они могут считывать текст с экрана или бумаги, описывать объекты на фото, определять количество людей рядом, считывать штрихкоды, распознавать валюту, цвета и даже уровень освещения.

Читайте также:

Проверка продуктов в магазине

Еще один вариант использования — сканирование товаров в магазине, чтобы быстро оценить их состав. Приложение Yuka с помощью камеры считывает штрихкод продукта или косметического средства и после этого показывает оценку из 100 баллов. Чем выше балл, тем лучше для здоровья считается товар. Отдельно сервис показывает сильные и слабые стороны состава и, если продукт имеет низкую оценку, предлагает более полезную альтернативу.

Навигация через камеру в Google Maps

Камера Android также может стать инструментом навигации. В Google Maps для этого используется функция Lens in Maps, или Live View, которая сочетает дополненную реальность и искусственный интеллект. После активации пользователь наводит камеру на улицу, а система определяет местоположение по названиям улиц и ориентирам, после чего показывает большие стрелки прямо на экране, помогая идти к нужной точке.

Анализ кожи без отдельного приложения

Отдельно камера смартфона может использоваться и для базового анализа кожи. Для этого не обязательно устанавливать приложение — достаточно открыть один из специальных сайтов в браузере, например, MySkin by Cetaphil, Neutrogena Skin360 и MyRoutine AI by La Roche-Posay.

Принцип работы похож: пользователь наводит камеру на лицо, ждёт несколько секунд, а затем получает краткий отчёт с оценкой состояния кожи, в том числе по увлажнению, тёмным пятнам или морщинам. После этого сервис может посоветовать средства ухода или базовую рутину.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пользователи без лишних сомнений продолжают пользоваться смартфоном во время зарядки. В большинстве случаев это действительно не создает проблем, однако при определенных условиях такая привычка все же может повышать нагрузку на устройство и негативно влиять на его состояние.

Также Новини.LIVE рассказывали, что розетки с USB-портами давно стали привычным решением дома, в офисах, гостиницах и кафе, поскольку позволяют подключать смартфон напрямую без отдельного адаптера. Хотя в большинстве ситуаций такой способ зарядки считается безопасным, он все же имеет несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при повседневном использовании.