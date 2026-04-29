Що може камера Android-смартфона окрім фото та відео: 5 корисних функцій

Камера в сучасних Android-смартфонах давно перестала бути лише інструментом для знімання. Сьогодні вона може допомагати у повсякденних завданнях.

Вимірювання пульсу через камеру

Android-смартфон може використовувати камеру не лише для фото, а й для приблизного вимірювання серцевого ритму. Для цього можна використовувати застосунок Instant Heart Rate, який працює дуже просто: користувач прикладає вказівний палець до основної задньої камери, а через кілька секунд отримує результат в ударах у хвилину, графік PPG і зону навантаження. Такі дані також можна зберігати для подальшого перегляду в історії вимірювань.

Допомога людям із порушенням зору

Камера Android може виконувати і функцію допоміжного інструмента для людей із порушенням зору. Для цього використовуються застосунки Microsoft Seeing AI та Google Lookout, які дозволяють "бачити" навколишній світ через смартфон.

Вони можуть зчитувати текст із екрана чи паперу, описувати об'єкти на фото, визначати кількість людей поруч, зчитувати штрихкоди, розпізнавати валюту, кольори та навіть рівень освітлення.

Перевірка продуктів у магазині

Ще один варіант використання — сканування товарів у магазині, щоб швидко оцінити їхній склад. Застосунок Yuka за допомогою камери зчитує штрихкод продукту або косметичного засобу й після цього показує оцінку зі 100 балів. Чим вищий бал, тим кращим для здоров'я вважається товар. Окремо сервіс показує сильні та слабкі сторони складу і, якщо продукт має низьку оцінку, пропонує кориснішу альтернативу.

Навігація через камеру в Google Maps

Камера Android також може стати інструментом навігації. У Google Maps для цього використовується функція Lens in Maps, або Live View, яка поєднує доповнену реальність і штучний інтелект. Після активації користувач наводить камеру на вулицю, а система визначає місце розташування за назвами вулиць і орієнтирами, після чого показує великі стрілки прямо на екрані, допомагаючи йти до потрібної точки.

Аналіз шкіри без окремого застосунку

Окремо камера смартфона може використовуватися і для базового аналізу шкіри. Для цього не обов'язково встановлювати застосунок — достатньо відкрити один зі спеціальних сайтів у браузері, наприклад, MySkin by Cetaphil, Neutrogena Skin360 і MyRoutine AI by La Roche-Posay.

Принцип роботи схожий: користувач наводить камеру на обличчя, чекає кілька секунд, а потім отримує короткий звіт із оцінкою стану шкіри, зокрема щодо зволоження, темних плям чи зморшок. Після цього сервіс може порадити засоби догляду або базову рутину.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато користувачів без зайвих сумнівів продовжують користуватися смартфоном під час заряджання. У більшості випадків це справді не створює проблем, однак за певних умов така звичка все ж може підвищувати навантаження на пристрій і негативно впливати на його стан.

Також Новини.LIVE розповідали, що розетки з USB-портами давно стали звичним рішенням удома, в офісах, готелях і кафе, оскільки дають змогу підключати смартфон напряму без окремого адаптера. Хоча в більшості ситуацій такий спосіб заряджання вважається безпечним, він усе ж має кілька важливих нюансів, які варто враховувати під час повсякденного використання.