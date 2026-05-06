Як часто потрібно перезавантажувати смартфон: не всі про це знають

Перезавантаження смартфона — це не лише спосіб "оживити" пристрій після зависання. Навіть якщо телефон працює нормально, періодичний перезапуск може допомогти прибрати дрібні програмні збої, закрити фонові процеси й покращити стабільність роботи.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Навіщо взагалі перезавантажувати смартфон

Порада вимкнути й знову ввімкнути пристрій досі залишається актуальною. Якщо смартфон почав гальмувати, втрачати зв'язок, некоректно відкривати застосунки або швидше розряджатися, перезапуск часто стає найпростішим першим кроком.

Після перезавантаження система заново запускає основні процеси, закриває відкриті програми й може позбутися тимчасових помилок, які накопичилися під час роботи.

Як часто перезавантажувати iPhone

Apple не називає конкретної частоти для регулярного перезавантаження iPhone. Водночас компанія радить перезапускати пристрій, якщо застосунок працює некоректно і просте закриття програми не допомагає.

Для профілактики iPhone можна перезавантажувати час від часу, наприклад, раз на тиждень або раз на два тижні. Це не обов'язкова щоденна дія, але корисна звичка, особливо якщо смартфон активно використовується протягом дня.

Як часто перезавантажувати Android

На Android принцип схожий, але ситуація трохи складніша через різні оболонки виробників. У смартфонів різних брендів фонові процеси, оптимізація пам'яті та системні налаштування можуть працювати по-різному.

Google у матеріалах для Pixel пояснює, що перезапуск може допомогти при тимчасових проблемах — зависанні застосунків, збоях камери або поганому з'єднанні. Конкретної рекомендованої частоти компанія не вказує.

Samsung радить перезавантажувати Galaxy-смартфони регулярно, щоб уникати уповільнення й зависань. У документації компанії навіть згадується щоденне перезавантаження, хоча для більшості користувачів це може бути надто частим сценарієм.

Який графік перезавантаження вважати оптимальним

Універсальної норми для всіх смартфонів немає. Безпечним орієнтиром можна вважати перезавантаження раз на тиждень або раз на кілька днів, якщо телефон активно використовується і часто працює з багатьма застосунками.

Якщо смартфон новий, швидкий і не має проблем, перезапуск раз на один-два тижні буде цілком достатнім. Якщо ж пристрій старіший, часто гальмує або має дрібні збої, перезавантажувати його можна частіше.

