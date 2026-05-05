Час відмовитися від них: чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисні плівки роками вважалися майже обов'язковим аксесуаром для смартфона, але сучасні екрани стали значно міцнішими. Через це додатковий шар пластику або скла вже не завжди дає реальну користь і в окремих випадках навіть погіршує досвід користування.

Про те, чому тепер можна сміливо обходитися без захисних плівок, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmochina.

Сучасні екрани стали міцнішими

Нові смартфони здебільшого отримують загартоване скло та спеціальні захисні покриття. У флагманських моделях часто використовують матеріали на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield, які розраховані на щоденне користування, дрібні потертості та випадкові удари.

Через це ризик появи подряпин від ключів, монет або інших дрібниць у кишені став нижчим, ніж у старіших моделей. Саме тому захисна плівка вже не є настільки необхідною покупкою, як раніше.

Плівка майже не рятує під час падіння

Одна з головних причин купівлі захисної плівки — страх розбити екран, але більшість таких аксесуарів, особливо тонкі пластикові плівки, майже не допомагають під час серйозного падіння.

Виробники смартфонів останніми роками більше уваги приділяють міцності корпусу та скла. Деякі моделі навіть отримують додаткові сертифікації витривалості. Тому якщо користувач насамперед боїться падінь, практичнішим рішенням часто буде якісний чохол із піднятими краями, а не звичайна плівка.

Додатковий шар може погіршувати якість зображення

Захисна плівка не завжди залишається непомітною. З часом на ній з'являються потертості, дрібні подряпини, відбитки й помутніння, які можуть псувати враження від екрана.

На заводському склі такі сліди часто менш помітні, ніж на дешевій плівці. У результаті смартфон із хорошим дисплеєм може мати гірший вигляд просто через неякісний або зношений захисний шар.

Коли плівка все ж може знадобитися

Повністю списувати захисні плівки теж не варто. Вони можуть бути корисними для старіших смартфонів, бюджетних моделей із менш міцним склом або для користувачів, які часто носять телефон разом із твердими предметами.

Також плівка може захистити від дрібних косметичних пошкоджень, якщо власник планує потім продавати смартфон у максимально охайному стані.

