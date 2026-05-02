Чим можна протирати екран смартфона: три головні помилки під час чищення

Протирання екрану смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Екран смартфона швидко збирає пил, відбитки пальців і сліди щоденного користування, тому його регулярно доводиться очищати. Але неправильні засоби й матеріали можуть пошкодити дисплей, залишити подряпини або зруйнувати захисне покриття.

Про три ключові помилки, яких варто уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ITsider.

Груба тканина може подряпати скло

Одна з найпоширеніших помилок — витирати екран об одяг, наприклад джинси, футболку чи сорочку. На перший погляд це здається зручним і безпечним способом, але грубі волокна тканини можуть залишати мікроподряпини.

З часом такі дрібні пошкодження накопичуються, через що скло може мутніти, а сенсор — гірше реагувати на дотики.

Побутова хімія шкодить захисному покриттю

Не варто очищати смартфон засобами для миття посуду, порошками, дезінфекторами або іншою побутовою хімією. Такі речовини можуть пошкодити олеофобне покриття, яке захищає екран від жирних слідів і полегшує ковзання пальця.

Після агресивної хімії на дисплеї можуть залишатися розводи, плями або ділянки, які швидше збирають бруд. Порошкові засоби небезпечні ще й через абразивні частинки, здатні подряпати поверхню.

Спиртові антисептики теж не найкращий варіант

Засоби на основі спирту можуть поступово руйнувати захисний шар екрана. Крім того, рідина здатна потрапити всередину корпуса через дрібні щілини, що підвищує ризик внутрішніх пошкоджень.

Так само небажано використовувати "народні методи" на кшталт зубної пасти для видалення подряпин. Замість покращення вона може лише сильніше пошкодити поверхню.

